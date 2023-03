Caos financiero: se desploman las acciones bancarias tras la quiebra de SVB

Las acciones de los principales bancos mundiales se desploman este lunes, ya que las medidas adoptadas por Estados Unidos para garantizar los depósitos del banco tecnológico Silicon Valley Bank no lograron tranquilizar a los inversores sobre la solidez financiera de otros bancos.

Los bancos estadounidenses cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado, pero lograron morigerar las bajas excepto en el caso del First Republic Bank con pérdidas de hasta el 70% y el PacWest Bancorp con un 50%.

Otras acciones financieras que descienden pero en menor nivel son los casos de Citigroup Inc (-8%) y Wells Fargo (-4,7%). Los principales bancos como Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan y Morgan Stanley no sienten el embate y sólo disminuyen hasta 2%.

Los volúmenes de negociación eran elevados, un 160% del promedio de un mes del EURO STOXX 50, según una nota vista por Reuters, mientras que el índice de volatilidad europeo alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2022.

bolsas europeas Madrid Ibex Foto: Madridiario

"Hay una sensación de contagio y cuando vemos una revalorización en torno al sector financiero, se está produciendo una revalorización en todos los mercados", dijo Mark Dowding, director de inversiones de BlueBay Asset Management en Londres. Afirmó que no creía que muchos de los problemas que afectan a los bancos estadounidenses se manifestaran en sus pares europeos.

Los bonos en manos de SVB "no han valido casi nada en un breve espacio de tiempo, por lo que, en ese contexto, el efecto se traduce de forma más generalizada", añadió.

Tras un fin de semana dramático, los reguladores estadounidenses intervinieron el domingo tras el colapso de SVB, la mayor quiebra de un banco estadounidense desde 2008, que sufrió una corrida de ahorrantes tras un gran golpe a una cartera de bonos.

Los clientes de SVB tendrán acceso a todos sus depósitos a partir de este lunes y los reguladores establecieron un nuevo mecanismo para dar a los bancos acceso a fondos de emergencia. La Reserva Federal también facilitó a los bancos la obtención de préstamos en caso de emergencia.

A su vez, la Fed también actuó con rapidez para cerrar el banco neoyorquino Signature Bank, que se había visto sometido a presiones en los últimos días. Pero se esperan más tensiones.

First Republic Bank dijo el domingo que había conseguido financiación adicional a través de JPMorgan Chase, lo que le da acceso a un total de 70.000 millones de dólares en fondos.

En Alemania, el banco central reunió el lunes a su equipo de crisis para evaluar las posibles consecuencias en el mercado local, aunque no se preveían medidas de emergencia en Europa.

Tras las extensas conversaciones mantenidas durante el fin de semana, HSBC anunció a primera hora del lunes en Londres la compra de Silicon Valley Bank UK, la filial británica de SVB, por una libra (1,21 dólares). Según HSBC, a 10 de marzo, la filial tenía préstamos por valor de unos 5.500 millones de libras y depósitos por valor de unos 6.700 millones de libras.