2 de enero 2026 - 16:22

Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos en dólares en enero

A través de estos instrumentos, los inversores logran cobertura cambiaria y la solidez que ofrecen las acciones de grandes firmas del mundo.

Las principales compañías del mundo vuelven a repartir dividendos en enero.

Depositphotos

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Bolsa Merval ADRs Bonos

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

Los CEDEARs que reparten dividendos en enero

Viernes 2 de enero:

  • HP (HPQ): u$s0,30 por acción (equivalente a 2 Cedears).
  • Nike (NKE): u$s0,41 por acción (equivalente a 4 Cedears).

Lunes 5 de enero:

  • Kimberly-Clark (KMB): u$s1,26 por acción (equivalente a 10 Cedears).
  • Walmart (WMT): u$s0,24 por acción (equivalente a 6 Cedears).

Martes 6 de enero:

  • PepsiCo (PEP): u$s1,42 por acción (equivalente a 6 Cedears).
  • FedEx (FDX): u$s1,45 por acción (equivalente a 8 Cedears).

Jueves 8 de enero:

  • Taiwan Semiconductor (TSM): u$s0,80 por acción (equivalente a 10 Cedears).
  • Merck & Co (MRK): u$s0,85 por acción (equivalente a 4 Cedears).
  • Salesforce (CRM): u$s0,42 por acción (equivalente a 20 Cedears).

Viernes 9 de enero:

  • Altria Group (MO): u$s1,06 por acción (equivalente a 5 Cedears).

Miércoles 14 de enero:

  • Vale (VALE): u$s0,23 por acción (equivalente a 1 Cedear).
  • Philip Morris International (PM): u$s1,47 por acción (equivalente a 4 Cedears).
  • Mondelez (MDLZ): u$s0,50 por acción (equivalente a 5 Cedears).

Viernes 23 de enero:

  • Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (equivalente a 4 Cedears).

Lunes 26 de enero:

  • Bank of America (BAC): u$s0,37 por acción (equivalente a 5 Cedears).

Sábado 31 de enero:

  • J.P. Morgan Chase (JPM): u$s1,50 por acción (equivalente a 4 Cedears).

