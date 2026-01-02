Las principales compañías del mundo vuelven a repartir dividendos en enero y traen novedades para los inversores, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos). Nike, Walmart, FedEx y HP, son algunas de las firmas que realizan liquidaciones durante el primer mes del año.
Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos en dólares en enero
A través de estos instrumentos, los inversores logran cobertura cambiaria y la solidez que ofrecen las acciones de grandes firmas del mundo.
-
Cedears: estas fueron las tres acciones globales que "arrasaron" con el mercado en 2025
-
Las acciones de mercados emergentes alcanzaron un máximo de cinco años
Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.
No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".
Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).
Los CEDEARs que reparten dividendos en enero
Viernes 2 de enero:
- HP (HPQ): u$s0,30 por acción (equivalente a 2 Cedears).
- Nike (NKE): u$s0,41 por acción (equivalente a 4 Cedears).
Lunes 5 de enero:
- Kimberly-Clark (KMB): u$s1,26 por acción (equivalente a 10 Cedears).
- Walmart (WMT): u$s0,24 por acción (equivalente a 6 Cedears).
Martes 6 de enero:
- PepsiCo (PEP): u$s1,42 por acción (equivalente a 6 Cedears).
- FedEx (FDX): u$s1,45 por acción (equivalente a 8 Cedears).
Jueves 8 de enero:
- Taiwan Semiconductor (TSM): u$s0,80 por acción (equivalente a 10 Cedears).
- Merck & Co (MRK): u$s0,85 por acción (equivalente a 4 Cedears).
- Salesforce (CRM): u$s0,42 por acción (equivalente a 20 Cedears).
Viernes 9 de enero:
- Altria Group (MO): u$s1,06 por acción (equivalente a 5 Cedears).
Miércoles 14 de enero:
- Vale (VALE): u$s0,23 por acción (equivalente a 1 Cedear).
- Philip Morris International (PM): u$s1,47 por acción (equivalente a 4 Cedears).
- Mondelez (MDLZ): u$s0,50 por acción (equivalente a 5 Cedears).
Viernes 23 de enero:
- Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (equivalente a 4 Cedears).
Lunes 26 de enero:
- Bank of America (BAC): u$s0,37 por acción (equivalente a 5 Cedears).
Sábado 31 de enero:
- J.P. Morgan Chase (JPM): u$s1,50 por acción (equivalente a 4 Cedears).
- Temas
- Cedears
- Acciones
- Estados Unidos
Dejá tu comentario