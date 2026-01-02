Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos en dólares en enero + Seguir en









A través de estos instrumentos, los inversores logran cobertura cambiaria y la solidez que ofrecen las acciones de grandes firmas del mundo.

Las principales compañías del mundo vuelven a repartir dividendos en enero. Depositphotos

Las principales compañías del mundo vuelven a repartir dividendos en enero y traen novedades para los inversores, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos). Nike, Walmart, FedEx y HP, son algunas de las firmas que realizan liquidaciones durante el primer mes del año.

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Bolsa Merval ADRs Bonos Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

Los CEDEARs que reparten dividendos en enero Viernes 2 de enero:

HP (HPQ) : u$s0,30 por acción (equivalente a 2 Cedears).

: u$s0,30 por acción (equivalente a 2 Cedears). Nike (NKE): u$s0,41 por acción (equivalente a 4 Cedears). Lunes 5 de enero: Kimberly-Clark (KMB) : u$s1,26 por acción (equivalente a 10 Cedears).

: u$s1,26 por acción (equivalente a 10 Cedears). Walmart (WMT): u$s0,24 por acción (equivalente a 6 Cedears). Martes 6 de enero: PepsiCo (PEP) : u$s1,42 por acción (equivalente a 6 Cedears).

: u$s1,42 por acción (equivalente a 6 Cedears). FedEx (FDX): u$s1,45 por acción (equivalente a 8 Cedears). Jueves 8 de enero: Taiwan Semiconductor (TSM) : u$s0,80 por acción (equivalente a 10 Cedears).

: u$s0,80 por acción (equivalente a 10 Cedears). Merck & Co (MRK) : u$s0,85 por acción (equivalente a 4 Cedears).

: u$s0,85 por acción (equivalente a 4 Cedears). Salesforce (CRM): u$s0,42 por acción (equivalente a 20 Cedears). Viernes 9 de enero: Altria Group (MO): u$s1,06 por acción (equivalente a 5 Cedears). Miércoles 14 de enero: Vale (VALE) : u$s0,23 por acción (equivalente a 1 Cedear).

: u$s0,23 por acción (equivalente a 1 Cedear). Philip Morris International (PM) : u$s1,47 por acción (equivalente a 4 Cedears).

: u$s1,47 por acción (equivalente a 4 Cedears). Mondelez (MDLZ): u$s0,50 por acción (equivalente a 5 Cedears). Viernes 23 de enero: Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (equivalente a 4 Cedears). Lunes 26 de enero: Bank of America (BAC): u$s0,37 por acción (equivalente a 5 Cedears). Sábado 31 de enero: J.P. Morgan Chase (JPM): u$s1,50 por acción (equivalente a 4 Cedears).