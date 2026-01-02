De delanteros a arqueros: qué dejó 2025 y qué puede traer el 2026 Por Oscar Llano + Seguir en









Entre un arranque favorable y un segundo semestre marcado por el ajuste, el sector financiero atravesó en 2025 un proceso de revisión profunda, con mayor foco en el riesgo, la preservación de capital y un cambio en el perfil del inversor.

Balance y perspectivas del sector financiero tras un año de ajuste, con foco en la gestión del riesgo, la preservación de capital y los desafíos que plantea el escenario de 2026. Depositphotos

El 2025 fue un año dividido en dos para el sector financiero argentino. Un año que exigió redefiniciones, ajustes y, sobre todo, una fuerte capacidad de adaptación por parte de los distintos actores del sistema y de los inversores.

El primer semestre acompañó, en buena medida, la inercia positiva de 2024. Fue un período favorable para el sector financiero en general, con niveles de actividad que todavía reflejaban un contexto de crecimiento y cierta estabilidad. Ese arranque permitió sostener expectativas y planificación, apoyado en un escenario que todavía mostraba oportunidades de desarrollo.

La segunda mitad del año marcó el quiebre. A partir de abril se inició una etapa de mayor exigencia financiera, que se reflejó en la corrección de los precios de los activos, una actitud más cautelosa del sistema financiero, el encarecimiento del crédito y un acortamiento de los plazos. Fue un ajuste que llevó a las entidades a pasar de “ser delanteros” a “jugar de arqueros”, con mayor foco en el análisis de compañías, modelos de negocio y gestión del riesgo, priorizando la preservación de capital.

Este cambio de régimen obligó a revisar decisiones y supuestos que habían sido válidos en etapas anteriores. El 2025 terminó siendo, más que un año de consolidación, un año de ajuste, adaptación y aprendizaje.

Recién hacia el cierre del ciclo comenzaron a aparecer algunas señales incipientes de estabilización, que permiten proyectar el año siguiente, sin elecciones mediante, con mayor cautela pero también con expectativas más constructivas, siempre que se alineen ciertos factores claves: una reducción gradual de tasas, mayor profundidad del mercado de capitales, que continúe el proceso decreciente de la tasa de inflación, avances en reformas estructurales, crecimiento de los depósitos y una recuperación paulatina de la actividad económica.

La gestión patrimonial adquirió un rol más relevante, especialmente en un contexto donde inversores de mayor patrimonio empiezan a demandar alternativas al plazo fijo tradicional y estructuras de portafolios más sofisticados, con una lógica menos reactiva y más orientada al mediano plazo. El perfil del inversor reflejó este proceso de transición. De la búsqueda de refugio en el dólar, se pasó gradualmente a instrumentos de mayor complejidad, aunque todavía con horizontes acotados y una sensibilidad elevada al contexto macroeconómico. En este proceso, las ALyCs comenzaron a redefinir su rol dentro del ecosistema financiero. Frente a un escenario más desafiante, muchas dejaron atrás un modelo centrado casi exclusivamente en la operatoria transaccional para avanzar hacia esquemas de asesoramiento integral, acompañando a empresas e individuos en la gestión de patrimonios, la planificación financiera y la toma de decisiones estratégicas. En síntesis, el 2025 fue un año de balance y redefinición. Un período que exigió mayor rigor, selección y disciplina; y que obligó a revisar modelos de negocio, fortalecer el vínculo con los clientes y profundizar un rol más estratégico dentro del ecosistema financiero. Si las condiciones macroeconómicas y financieras acompañan, 2026 podría ser el año en que ese aprendizaje empiece a traducirse en mayor crecimiento y en una participación más activa en el desarrollo del mercado de capitales argentino. No de manera inmediata, pero sí con las bases necesarias para dejar atrás una lógica puramente defensiva y comenzar, gradualmente, a volver a jugar en posición de delanteros. Vicepresidente de Mills Capital SGR, y Director Comercial en Mills Capital Group.