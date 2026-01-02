Cancillería recomendó a los argentinos no viajar a Irán por el aumento de la tensión política

La advertencia oficial se difundió tras varios días de manifestaciones y disturbios en distintas ciudades iraníes, en un contexto de creciente inestabilidad interna que ya dejó al menos seis muertos en todo el país islámico.

En el medio de un clima de tensión creciente en Irán, Cancillería realizó algunas recomendaciones para los que allí residen o se encuentran parcialmente en la República Islámica.

La Cancillería argentina emitió este viernes un comunicado en el que " recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento " hacia la República Islámica de Irán . La advertencia nace a raíz de las recientes protestas sociales que atraviesa el país, que ya dejó al menos seis muertos, según los últimos reportes.

Por otro lado, el consulado también aconsejó a las personas que residen en Irán o se encuentran vacacionando allí: " se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación ".

De ser necesario, la delegación dejó un correo electrónico de contacto para consultar asistencia, en la dirección: [email protected]

La represión de las protestas en Irán por la devaluación del rial y el aumento de la inflación causaron al menos seis muertos y recrudeció la tensión con EEUU , donde el presidente Donald Trump advirtió que está “listo para actuar”. En junio pasado, el mandatario estadounidense ordenó un bombardeo a una presunta central nuclear, que acabó con la escalada (parcial) entre el país americano, Israel y la República Islámica.

El alto funcionario iraní Ali Larijani respondió a los comentarios del presidente estadounidense advirtiendo que la interferencia de Estados Unidos en asuntos internos iraníes equivaldría a la desestabilización de toda la región . Irán respalda a grupos en Líbano, Irak y Yemen.

Los comentarios se produjeron mientras un funcionario local en el oeste de Irán, donde se registraron varias muertes, fue citado por medios estatales advirtiendo que cualquier disturbio o reunión ilegal se responderá "con decisión y sin indulgencia", aumentando la probabilidad de una escalada.

Las protestas de esta semana por la aceleración de la inflación se han extendido por todo Irán, con enfrentamientos mortales entre manifestantes y fuerzas de seguridad centrados en las provincias occidentales de Lorestán, Chaharmahal y Bajtiari.

Los medios estatales y grupos de defensa de los derechos han informado de al menos seis muertos desde el miércoles, entre ellos un hombre que, según las autoridades, era miembro del grupo paramilitar Basij, afiliado a la poderosa Guardia Revolucionaria.