Wall Street: estratega estrella se retira y deja pistas sobre las burbujas del mercado

Se trata de un relevo histórico. Se jubila el estratega de acciones de Goldman Sachs tras décadas al comando del área del emblemático banco de inversión. A la hora del análisis, brindó pistas sobre oportunidades en las acciones de consumo y atención médica, así como en aquellas que generan más ingresos gracias a la IA. Pero también sobre las burbujas.

Tras más de tres décadas al mando del área de estrategia de acciones del banco de inversión Goldman Sachs, se retira una de las estrellas de Wall Street, David Kostin , pero no sin antes brindar algunas pistas sobre dónde cree que están las burbujas del mercado.

Según recuerda el analista de MarketWatch, Steve Goldstein, la salida de Kostin de Goldman, quien fue el cuarto estratega jefe de renta variable de la firma en 55 años, se anunció inicialmente en septiembre del año pasado , pero recién se detalló en un podcast de la firma a comienzos del mes pasado. Su sucesor será Ben Snider , estratega de la firma.

En un aparente diálogo con Goldstein, Kostin, quien permanecerá en la firma como asesor, analizó cómo ha cambiado el panorama, desde la selección de empresas individuales hasta la selección de varias en función de diferentes atributos, como la exposición a ingresos no estadounidenses o la solidez de sus balances. Sin embargo, afirmó que el marco actual es bastante similar al de hace 30 años: se centra en la economía, las ganancias, la valoración y el flujo de caja. "Y pienso en ellos como si fueran casi las cuatro patas de una mesa y trato de entender dónde pueden existir las oportunidades", explicó.

Por el momento, Kostin señala que las lecturas constantes del índice de volatilidad VIX del CBOE son un "buen augurio" para 2026 , al igual que una sólida temporada de ganancias del tercer trimestre. Pero la pregunta más frecuente que recibe Kostin es si las acciones están en una burbuja. ¿Qué dijo?

En primer lugar, no cree que se esté en una burbuja de inteligencia artificial (IA) en los mercados bursátiles, pero opina que, en los mercados extra-bursátiles, debido a la disponibilidad de capital, el precio es probablemente insostenible, lo que podría interpretarse como sinónimo de una burbuja. Kostin afirmó que muchas de las empresas más grandes del mercado, asociadas con la IA, cotizan a alrededor de 30 veces sus ganancias, en comparación con las 40 veces que se obtuvieron tras la COVID-19 y las 50 veces que se obtuvieron durante la burbuja puntocom. "Por lo tanto, se podría decir que no estamos necesariamente en una burbuja de precios, por así decirlo. En términos absolutos, siguen siendo altos en comparación con el historial, pero no se acercan a lo que han sido en otros períodos", sostuvo.

Además, la actividad de IPO (oferta pública de acciones) en comparación con 1999 y 2021 también es más moderada. Sin embargo, en los mercados extra-bursátiles, las empresas de IA están captando capital a valoraciones cada vez más altas, y también existe el problema de la financiación de los proveedores. "En algún momento, el proveedor no necesariamente tiene el mismo crecimiento para poder financiarlo. Esa es la distinción fundamental entre los mercados públicos y los privados en IA", afirmó Kostin.

Mercados NYSE Wall Street Romulo Queiroz - Pexels

En cuanto a las oportunidades, aconsejó una rotación táctica hacia consumo y salud que mejora el binomio riesgo/retorno. En cuanto al área del consumidor, explicó que, a pesar de la preocupación por los ingresos de los consumidores y las perspectivas laborales con el aumento del desempleo, los consumidores de ingresos medios verán los beneficios de la reforma fiscal el próximo año. También mencionó las acciones del sector salud en mínimos de 30 años en valoración frente al resto del mercado, así como las empresas que pueden usar IA para impulsar el crecimiento de los ingresos en lugar de solo reducciones de costos.

Así el relevo de Kostin, después de 31 años en el puesto, no solo marca un relevo generacional, también reaviva el debate sobre si se está ante un nuevo episodio de burbuja en la inversión temática, especialmente en IA y costo de capital. Como recuerda Goldstein, la conversación en el mercado se ha acelerado en el último tramo del 2025 por la divergencia entre las valoraciones bursátiles y extra-bursátiles. Sin embargo, Kostin, figura conocida por su lectura de flujos y beneficios, no cree que las plazas bursátiles estén en una burbuja de precios como la de 2000. Aun así, Kostin admite que los múltiplos siguen elevados en términos históricos.

Para el experto, la divergencia actual entre capital privado y mercado público deja una oportunidad táctica que puede ser clave para posicionar sin asumir múltiplos extremos en IA pura. De ahí que Kostin enfatice que el foco de burbuja se concentra más claramente en mercados extra-bursátiles, donde las “startups” de IA levantan capital a valoraciones crecientes y, en algunos casos, con financiación de proveedores que podría ser difícil de sostener desde la generación futura de caja. Esa “sinonimia de burbuja privada”, como la llama Kostin, sí tiene rasgos de exceso.

Aunque el mercado bursátil de semiconductores y software continúa caro en conjunto, Kostin, según relata Goldstein, ve áreas de oportunidad táctica en segmentos no necesariamente “IA pura” como consumo y comercio minorista, y salud y cuidado de la salud. Vale señalar que el objetivo de 7.600 puntos para el índice S&P 500 de Goldman para 2026 está apenas por encima de la compilación de previsiones de Wall Street de 7.500 de MarketWatch.