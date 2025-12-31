Cedears: estas fueron las tres acciones globales que "arrasaron" con el mercado en 2025

Los Cedears de acciones dedicadas a la extracción de oro saltaron más de 300% en el año. Depositphotos

El 2025 fue un gran año para la renta variable global. Sin embargo, algunas empresas que no siempre gozaron de resultados sobresalientes pudieron obtener en este periodo un desempeño más que brillante. Y afortunadamente, cotizan en el mercado local como Cedears.

Se trata de tres compañías mineras que se dedican a la extracción de metales como el oro, materia prima que se benefició claramente este año dado el contexto internacional.

"El aumento de los aranceles, el retroceso de la globalización y la intensificación de los conflictos reforzaron la importancia de garantizar el acceso a minerales claves y a energía. La demanda global de metales estratégicos y de diversas fuentes energéticas continúa en expansión impulsada en parte por el crecimiento de la inversión tecnológica consecuencia del avance de la IA", comentaron desde IOL.

"A estos drivers de demanda se suma un contexto favorable para los precios de los commodities, producto de un proceso de baja de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales a nivel global. Este fenómeno ha llevado por ejemplo a que el oro y la plata marquen nuevos máximos históricos en 2025 y registraran la mejor performance anual de su historia", indicaron.

Los tres Cedears que más subieron en 2025 Puntualmente, los tres Cedears que más subieron en el año fueron Hecla Mining (HL), que saltó un 456% en pesos; Gold Fields (GFI), que se disparó un 378% y Coeur Mining, el cual se revalorizó un 332%, aproximadamente.

Metales oro plata precio cotización Los Cedears de empresas mineras de oro se destacaron en 2025. Estratégica "El liderazgo fue contundente y con un claro ganador sectorial: la minería, especialmente vinculada al oro. Las principales subas provinieron de este segmento. El desempeño respondió a un contexto global donde el dólar perdió valor real, favoreciendo a los activos reales. En este escenario, el oro y las compañías mineras funcionaron como una cobertura natural, combinando la suba del commodity con el apalancamiento operativo del sector", relataron los especialistas de Balanz Capital. Otras acciones destacadas Más allá del sector minero, hubo otras compañías que cotizan como Cedears que se destacaron en el año. Si bien no fueron las que les siguieron a las mineras en cuanto a rendimiento, sí ganaron protagonismo por subir mucho de precio con un alto volumen de operaciones. Específicamente, sobresalió Palantir Technologies (PLTR), la empresa de análisis de datos, que generó retornos superiores al 100%; y otras del sector financiero. "El sector financiero mostró un desempeño muy sólido, impulsado por un contexto de baja de tasas en EEUU, que favoreció especialmente a las acciones financieras de países emergentes. En este escenario, se registraron subas significativas en Santander (+150%), Itaú Unibanco (+50%), Banco Bradesco (+70%) y Nubank (+60%)", detallaron desde Balanz.

