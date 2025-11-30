SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de noviembre 2025 - 00:00

Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos en dólares en diciembre

Alphabet, Bank of America y Nvidia son algunas de las compañías que realizan liquidaciones durante el último mes del año.

Las principales empresas del mundo vuelven a repartir dividendos en diciembre.

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

Los CEDEARs que reparten dividendos en diciembre

Viernes 5 de diciembre:

  • Pan American Silver (PAAS): u$s0,046 por acción (equivalente a 3 Cedears).
  • ENI (E): u$s0,145 por acción (equivalente a 4 Cedears).

Lunes 8 de diciembre:

  • Hecla Mining Co (HL): u$s0,00375 por acción (equivalente a 1 Cedears).

Martes 9 de diciembre:

  • Johnson Control (JCI): u$s0,0866 por acción (equivalente a 2 Cedears).

Miércoles 10 de diciembre:

  • S&P Global (SPGI): u$s0,0213 por acción (equivalente a 45 Cedears).
  • Kinross Gold (KGC): u$s0,035 por acción (equivalente a 1 Cedears).

Viernes 12 de diciembre:

  • Dow INC (DOW): u$s0,058 por acción (equivalente a 6 Cedears).
  • eBay (EBAY): u$s0,145 por acción (equivalente a 2 Cedears).

Lunes 15 de diciembre:

  • Equifax (EFX): u$s0,031 por acción (equivalente a 16 Cedears).
  • Barrick Gold (GOLD): u$s0,0875 por acción (equivalente a 2 Cedears).
  • DuPont de Nemours (DD): u$s0,04 por acción (equivalente a 5 Cedears).
  • Alphabet (GOOGL): u$s0,0036 por acción (equivalente a 58 Cedears).
  • Agnico Eagles Mines (AEM): u$s0,066 por acción (equivalente a 6 Cedears).
  • Coca-Cola (KO): u$s0,102 por acción (equivalente a 5 Cedears).
  • McDonald's (MCD): u$s0,0775 por acción (equivalente a 24 Cedears).

Martes 16 de diciembre:

  • United Health Group (UNH): u$s0,066 por acción (equivalente a 33 Cedears).

Miércoles 17 de diciembre:

  • Avery Dennison (AVY): u$s0,052 por acción (equivalente a 18 Cedears).

Jueves 18 de diciembre:

  • Home Depot (HD): u$s0,0718 por acción (equivalente a 32 Cedears).
  • General Motors (GM): u$s0,025 por acción (equivalente a 6 Cedears).
  • Qualcomm (QCOM): u$s0,080 por acción (equivalente a 11 Cedears).
  • XP Inc (XP): u$s0,045 por acción (equivalente a 4 Cedears).

Viernes 19 de diciembre:

  • NetEase (NTES): u$s0,040 por acción (equivalente a 14 Cedears).
  • Coca-Cola FEMSA (KOFM): u$s0,498 por acción (equivalente a 2 Cedears).

Lunes 22 de diciembre:

  • Analog Devices Inc (ADI): u$s0,066 por acción (equivalente a 15 Cedears).
  • Nemont Corporation (NEM): u$s0,083 por acción (equivalente a 3 Cedears).

Martes 23 de diciembre:

  • Electronic Arts (EA): u$s0,19 por acción (equivalente a 14 Cedears).

Miércoles 24 de diciembre:

  • Halliburton Co (HAL): u$s0,085 por acción (equivalente a 2 Cedears).

Viernes 26 de diciembre:

  • Nvidia (NVDA): u$s0,0004 por acción (equivalente a 24 Cedears).
  • Bank of America (BAC): u$s0,07 por acción (equivalente a 4 Cedears).
  • Arcos Dorados (ARCO): u$s0,12 por acción (1 Cedear equivale a 2 acciones).
  • Garmin (GRMN): u$s0,3 por acción (equivalente a 3 Cedears).

Martes 30 de diciembre:

  • Lockheed Martin (LMT): u$s0,1725 por acción (equivalente a 20 Cedears).
  • Goldman Sachs (GS): u$s0,307 por acción (equivalente a 13 Cedears).
  • AIG (AIG): u$s0,09 por acción (equivalente a 5 Cedears).
  • Union Pacific (UNP): u$s0,069 por acción (equivalente a 20 Cedears).
  • Gilead Sciences (GILD): u$s0,1975 por acción (equivalente a 4 Cedears).

Miércoles 31 de diciembre:

  • Booking Holdings (BKNG): u$s0,013 por acción (equivalente a 700 Cedears).
  • Ross Stores (ROST): u$s0,10125 por acción (equivalente a 4 Cedears).

