Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos en dólares en diciembre

Alphabet, Bank of America y Nvidia son algunas de las compañías que realizan liquidaciones durante el último mes del año.

Las principales empresas del mundo vuelven a repartir dividendos en diciembre.

Las principales compañías del mundo vuelven a repartir dividendos en diciembre y traen novedades para los inversores, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos). Alphabet, Bank of America y Nvidia son solo algunas de las compañías que realizarán liquidaciones.

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

Los CEDEARs que reparten dividendos en diciembre Viernes 5 de diciembre:

Pan American Silver (PAAS) : u$s0,046 por acción (equivalente a 3 Cedears).

: u$s0,046 por acción (equivalente a 3 Cedears). ENI (E): u$s0,145 por acción (equivalente a 4 Cedears). Lunes 8 de diciembre: Hecla Mining Co (HL): u$s0,00375 por acción (equivalente a 1 Cedears). Martes 9 de diciembre: Johnson Control (JCI): u$s0,0866 por acción (equivalente a 2 Cedears). Miércoles 10 de diciembre: S&P Global (SPGI) : u$s0,0213 por acción (equivalente a 45 Cedears).

: u$s0,0213 por acción (equivalente a 45 Cedears). Kinross Gold (KGC): u$s0,035 por acción (equivalente a 1 Cedears). Viernes 12 de diciembre: Dow INC (DOW) : u$s0,058 por acción (equivalente a 6 Cedears).

: u$s0,058 por acción (equivalente a 6 Cedears). eBay (EBAY): u$s0,145 por acción (equivalente a 2 Cedears). Lunes 15 de diciembre: Equifax (EFX) : u$s0,031 por acción (equivalente a 16 Cedears).

: u$s0,031 por acción (equivalente a 16 Cedears). Barrick Gold (GOLD) : u$s0,0875 por acción (equivalente a 2 Cedears).

: u$s0,0875 por acción (equivalente a 2 Cedears). DuPont de Nemours (DD) : u$s0,04 por acción (equivalente a 5 Cedears).

: u$s0,04 por acción (equivalente a 5 Cedears). Alphabet (GOOGL) : u$s0,0036 por acción (equivalente a 58 Cedears).

: u$s0,0036 por acción (equivalente a 58 Cedears). Agnico Eagles Mines (AEM) : u$s0,066 por acción (equivalente a 6 Cedears).

: u$s0,066 por acción (equivalente a 6 Cedears). Coca-Cola (KO) : u$s0,102 por acción (equivalente a 5 Cedears).

: u$s0,102 por acción (equivalente a 5 Cedears). McDonald's (MCD): u$s0,0775 por acción (equivalente a 24 Cedears). Martes 16 de diciembre: United Health Group (UNH): u$s0,066 por acción (equivalente a 33 Cedears). Miércoles 17 de diciembre: Avery Dennison (AVY): u$s0,052 por acción (equivalente a 18 Cedears). Jueves 18 de diciembre: Home Depot (HD) : u$s0,0718 por acción (equivalente a 32 Cedears).

: u$s0,0718 por acción (equivalente a 32 Cedears). General Motors (GM) : u$s0,025 por acción (equivalente a 6 Cedears).

: u$s0,025 por acción (equivalente a 6 Cedears). Qualcomm (QCOM) : u$s0,080 por acción (equivalente a 11 Cedears).

: u$s0,080 por acción (equivalente a 11 Cedears). XP Inc (XP): u$s0,045 por acción (equivalente a 4 Cedears). Viernes 19 de diciembre: NetEase (NTES) : u$s0,040 por acción (equivalente a 14 Cedears).

: u$s0,040 por acción (equivalente a 14 Cedears). Coca-Cola FEMSA (KOFM): u$s0,498 por acción (equivalente a 2 Cedears). Lunes 22 de diciembre: Analog Devices Inc (ADI) : u$s0,066 por acción (equivalente a 15 Cedears).

: u$s0,066 por acción (equivalente a 15 Cedears). Nemont Corporation (NEM): u$s0,083 por acción (equivalente a 3 Cedears). Martes 23 de diciembre: Electronic Arts (EA): u$s0,19 por acción (equivalente a 14 Cedears). Miércoles 24 de diciembre: Halliburton Co (HAL): u$s0,085 por acción (equivalente a 2 Cedears). Viernes 26 de diciembre: Nvidia (NVDA) : u$s0,0004 por acción (equivalente a 24 Cedears).

: u$s0,0004 por acción (equivalente a 24 Cedears). Bank of America (BAC): u$s0,07 por acción (equivalente a 4 Cedears).

u$s0,07 por acción (equivalente a 4 Cedears). Arcos Dorados (ARCO) : u$s0,12 por acción (1 Cedear equivale a 2 acciones).

: u$s0,12 por acción (1 Cedear equivale a 2 acciones). Garmin (GRMN): u$s0,3 por acción (equivalente a 3 Cedears). Martes 30 de diciembre: Lockheed Martin (LMT) : u$s0,1725 por acción (equivalente a 20 Cedears).

: u$s0,1725 por acción (equivalente a 20 Cedears). Goldman Sachs (GS) : u$s0,307 por acción (equivalente a 13 Cedears).

: u$s0,307 por acción (equivalente a 13 Cedears). AIG (AIG) : u$s0,09 por acción (equivalente a 5 Cedears).

: u$s0,09 por acción (equivalente a 5 Cedears). Union Pacific (UNP) : u$s0,069 por acción (equivalente a 20 Cedears).

: u$s0,069 por acción (equivalente a 20 Cedears). Gilead Sciences (GILD): u$s0,1975 por acción (equivalente a 4 Cedears). Miércoles 31 de diciembre: Booking Holdings (BKNG) : u$s0,013 por acción (equivalente a 700 Cedears).

: u$s0,013 por acción (equivalente a 700 Cedears). Ross Stores (ROST): u$s0,10125 por acción (equivalente a 4 Cedears).