Luego de un mes que estuvo atravesado por la volatilidad de tasas y saltos en el tipo de cambio, septiembre trae buenas noticias para los inversores que apuestan a la estabilidad de los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos), con empresas extranjeras de la talla de Microsoft, Visa o Pfizer repartiendo dividendos.
Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos en dólares en septiembre
Electronic Arts, Pfizer, Visa o Microsoft son algunas de las empresas que realizarán liquidaciones este mes.
-
Cedears latinoamericanos: crecen las apuestas en la Bolsa por empresas de Brasil y México
-
Cómo armar una cartera de inversión que brinde una renta en dólares todos los meses
Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y las ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.
No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".
Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).
Los 28 CEDEARs que reparten dividendos en septiembre
Lunes 1° de septiembre:
- Wells Fargo (WFC): u$s0,45 por acción (equivalente a 5 Cedears).
- Target (TGT): u$s1,14 por acción (equivalente a 24 Cedears).
Martes 2 de septiembre:
- Walmart (WMT): u$s0,24 por acción (equivalente a 18 Cedears).
- Ford (F): u$s0,15 por acción (equivalente a 1 Cedear).
- Pfizer (PFE): u$s0,43 por acción (equivalente a 4 Cedears).
- Visa (V): u$s0,59 por acción (equivalente a 18 Cedears).
Miércoles 3 de septiembre:
- Electronic Arts (EA): u$s0,19 por acción (equivalente a 14 Cedears).
Martes 9 de septiembre:
Johnson & Johnson (JNJ): u$s1,30 por acción (equivalente a 15 Cedears).
Miércoles 10 de septiembre:
- Exxon Mobil (XOM): u$s0,99 por acción (equivalente a 10 Cedears).
- Eli Lilly (LLY): u$s1,50 por acción (equivalente a 56 Cedears).
- IBM (IBM): u$s1,68 por acción (equivalente a 15 Cedears).
- Chevron (CVX): u$s1,71 por acción (equivalente a 16 Cedears).
- Vale (VALE): u$s0,34 por acción (equivalente a 2 Cedears).
Jueves 11 de septiembre:
- Microsoft (MSFT): u$s0,83 por acción (equivalente a 30 Cedears).
- T-Mobile (TMUS): u$s0,88 por acción (equivalente a 33 Cedears).
Viernes 12 de septiembre:
- eBay (EBAY): u$s0,29 por acción (equivalente a 2 Cedears).
- Dow (DOW): u$s0,35 por acción (equivalente a 6 Cedears).
Lunes 15 de septiembre:
- Alphabet (GOOGL): u$s0,21 por acción (equivalente a 58 Cedears).
Martes 16 de septiembre:
- McDonald’s (MCD): u$s1,77 por acción (equivalente a 24 Cedears).
Jueves 18 de septiembre:
- General Motors (GM): u$s0,15 por acción (equivalente a 6 Cedears).
- Home Depot (HD): u$s2,30 por acción (equivalente a 32 Cedears).
Martes 23 de septiembre:
- UnitedHealth (UNH): u$s2,21 por acción (equivalente a 33 Cedears).
Jueves 25 de septiembre:
- Qualcomm (QCOM): u$s0,89 por acción (equivalente a 11 Cedears).
Viernes 26 de septiembre:
- Bank of America (BAC): u$s0,28 por acción (equivalente a 4 Cedears).
- Lockheed Martin (LMT): u$s3,30 por acción (equivalente a 20 Cedears).
Lunes 29 de septiembre:
- Newmont (NEM): u$s0,25 por acción (equivalente a 3 Cedears).
- Goldman Sachs (GS): u$s4,00 por acción (equivalente a 13 Cedears).
Martes 30 de septiembre:
- PepsiCo (PEP): u$s1,42 por acción (equivalente a 18 Cedears).
- Temas
- Cedears
- Acciones
- Estados Unidos
Dejá tu comentario