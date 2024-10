Cepo al dólar: crece en el mercado la idea de que las restricciones seguirán en 2025

JPMorgan , Morgan Stanley y el Bank of América estuvieron de visita en la Argentina y llegaron a una importante conclusión: la salida del cepo no estará en 2025. El mismo pensamiento se refleja en los contratos de dólar futuro.

El mercado descarta una salida del cepo si no se realiza en el primer trimestre de 2025

"Parece que el mercado se mantiene con posiciones de cobertura en esos meses del año, pero aun así con tasas por debajo de otros mercados. Las expectativas parecen indicar que, si no se sale del cepo en los primeros 5 meses del año, no sucede con un salto cambiario en el resto del 2025 al menos", explicaron.

Los contratos de dólar futuro a fin de año cotizan en $1050 y $1150 en marzo y en torno a los $1200 (la proyección oficial del Presupuesto 2025) hacia mediados de año.

Esas expectativas están también alineadas con las previsiones que los bancos y consultoras del mercado volcaron en la última edición del Relevamiento de Expectativas (REM) que publica el Banco Central, según las cuales la mediana indica para marzo un tipo de cambio nominal de $1112,6 y de $1279,2 hacia octubre próximo. El promedio entre los consultados, en tanto, arrojó $1120 y 1303,6 respectivamente. En ningún caso se desprende de esas cifras la posibilidad de un shock devaluatorio.

Nadie parece estar esperando ningún evento disruptivo. “Dadas las legislativas del año próximo, la oportunidad para sorprender y quitar restricciones del mercado cambiario tiene sólo una ventana, y se corresponde con esta temporada de verano”, sostuvo en su última publicación Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL.

De acuerdo a un informe de Salvador Di Stéfano, "en el mercado de futuros, las implícitas no superan el 40% de TNA, dando idea de que no se vendrá un salto devaluatorio o una salida del cepo/unificación cambiaria desordenada. Si no mas bien, que el ritmo de crawling peg esté por debajo del 2% mensual".