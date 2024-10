Dólar: tras el guiño del FMI, una consultora le puso fecha a la salida del cepo cambiario

"La menor brecha cambiaria y el descenso del riesgo país no han modificado el discurso oficial respecto a que no hay un tiempo definido para la salida del cepo. Incluso, se refuerza ese mensaje argumentando que ´se puede crecer con este tipo de restricciones cambiarias´", señaló al inicio el trabajo.

"El más reciente de los requisitos para una eventual salida del cepo sería la convergencia de la inflación local a la internacional, pero la sustentabilidad del escenario post-cepo no depende de un dato puntual, sino de variables en equilibrio del sector externo y del fiscal", añadió.

dolar cepo cambiario La salida del cepo cambiario es el evento más esperado por el mercado, mientras se eliminan pequeñas restricciones en el corto plazo Imagen creada con inteligencia artificial

El informe sostuvo que "paradójicamente, el remanso de las últimas semanas en brecha cambiaria y riesgo país ha reforzado en la percepción del mercado la continuidad del cepo, con un ROFEX en el que los contratos para marzo de 2025 del tipo de cambio oficial se pactan a $1.168 pesos".

"Pero si el Gobierno estuviera dispuesto a contradecir su propio discurso, tampoco podría anticiparlo. Dada las legislativas del año próximo, la oportunidad para sorprender y quitar restricciones del mercado cambiario tiene sólo una ventana, y se corresponde con esta temporada de verano", agregó.

¿Con qué dólares se saldría del cepo?

Vasconcelos señaló que, "en principio, debería ser una movida ejecutada bajo el paraguas del FMI, pero no hay demasiados indicios en esa dirección".

El documento precisa que "en las últimas diez ruedas el Banco Central acumuló un saldo comprador en el segmento oficial de cambios de u$s811 millones (promedio diario de 81 millones)".

Al respecto, sostiene que es "una dinámica que claramente no responde a mejoras en los flujos del comercio exterior, sino al hecho que el blanqueo está operando como una suerte de entrada de capitales, en la medida en que el aumento de los depósitos en dólares se empieza a reciclar a través de nuevos créditos en esa moneda, o por la suscripción de Obligaciones Negociables emitidas por empresas locales".

Las últimas declaraciones del Gobierno en relación al cepo

Javier Milei remarcó en los últimos días que "no va a fijar fechas" para levantar el cepo. En la misma línea, en una entrevista con el Financial Times, Luis Caputo coincidió: “Parece infantil concentrarse en si estos controles terminan en dos, tres, cinco u ocho meses. Eso no importa. Cada vez que vamos al exterior, siempre vemos inversores en la economía real y, honestamente, nadie pregunta por los controles cambiarios”.

Durante el intercambio, Milei adelantó que la principal condición para levantar las restricciones cambiarias es que la inflación mensual caiga por debajo del 2,5%.

Otro de los puntos que señaló es que los bancos locales deberán reducir sus exposiciones a los bonos del Gobierno y usar esos recursos para aumentar el crédito a las empresas, lo que ayudaría a satisfacer la demanda acumulada de dólares en el mercado.

A su vez, aclaró que el levantamiento del cepo no está condicionado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo al que Argentina le debe u$s 43 mil millones. “Ya hemos comenzado a levantar algunas de las regulaciones que conforman los controles, y lo estamos haciendo por nuestra cuenta”, afirmó Milei.

“Ya hemos comenzado a levantar algunas de las regulaciones que conforman los controles”, destacó y agregó: “Si alguien viene y nos da mucho dinero, mañana mismo los abrimos. Ahora trabajamos como si no fuera a pasar... como si tuvieran una aversión extrema al riesgo”, explicó el mandatario.

En esa línea, Caputo analizó la posibilidad de iniciar nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un paquete de préstamos con “efectivo fresco” que le permita al Gobierno “aumentar las reservas netas y que ayudaría a levantar los controles”.