Cepo: Luis Caputo anticipó las claves de su plan para desarmarlo, ¿cómo lo lee el mercado?

Sin embargo, desde afuera del Gobierno, el economista Miguel Kiguel señaló que "nunca van a estar las condiciones perfectas, hay que tomar riesgos" . Y corrió por derecha a la gestión de Milei. "Creo que no se puede seguir viviendo con cepo. No es compatible con una economía liberal , la gente no puede comprar dólares. No es consistente con esta filosofía", apuntó.

El Gobierno lo sabe, pero tiene la disyuntiva de que no puede avanzar en ese sentido hasta que no logre cumplir los objetivos que son indispensables para tener éxito en este recorrido:

1) Sostenimiento del ancla fiscal

El primer punto está fuertemente relacionado al ajuste fiscal, que en el primer cuatrimestre del año exhibió un superávit primario de $4 billones y otro fiscal de $1,1 billones. En abril, el Gobierno registró un superávit fiscal financiero por cuarto mes consecutivo, algo que no ocurría desde 2008.

Éste sin dudas es, según los analistas, el paso más firme del Gobierno libertario, ya que parece no negociarlo, a pesar de que se haya obtenido a costa de una fuerte reducción de los gastos sociales, que incluyen jubilaciones, educación y prestaciones para sectores vulnerables. Asimismo, influyó fuertemente la recaudación por el Impuesto PAIS, que compensó las caídas verificadas en los tributos vinculados a la actividad económica, como IVA y Ganancias.

En ese sentido, el analista de F2 Soluciones Financieras, Andrés Reschini, resaltó que "hay muchas dudas sobre cómo sostener el equilibrio fiscal sin impuesto PAIS y retenciones", que necesariamente dejará de recaudar el Gobierno si desanda los controles cambiarios.

2) Normalización de pago de importaciones y giro de utilidades

En segundo lugar, Caputo marcó la importancia de normalizar el flujo financiero, evitando los constantes cambios regulatorios, para darle previsibilidad a las empresas. Particularmente hizo hincapié en la reducción de los plazos para pagar importaciones y la flexibilización para el giro de utilidades al exterior. Según el ministro, dicha normalización ya llegó al 70%/75%.

3) Estabilización de activos y pasivos del BCRA

Sobre la normalización de los stocks del Banco Central (BCRA), que implica tener una relación más armoniosa entre los activos y los pasivos financieros de la autoridad monetaria para evitar que la deuda pública se vuelva insostenible, manifestó que se debe tener un estricto control de las reservas. Asimismo, la estrategia del Gobierno incluye un claro traspaso de la deuda del BCRA hacia el Tesoro.

“Hoy los pasivos remunerados están en $22 billones, poco más de 5 puntos del Producto. Se ha hecho un trabajo fenomenal. Estamos claramente más cerca, pero no estamos 100% listos", esquematizó el funcionario.

4) Relación "razonable" entre reservas y pases pasivos

En sintonía con el objetivo anterior, Caputo destacó que el programa económico también busca mejorar la relación entre las reservas internacionales y los pasivos remunerados del BCRA. En esa línea, cabe destacar que las reservas crecieron cerca de u$s8.000 millones desde el 10 de diciembre de 2023, a la vez que el stock de pases pasivos cayó abruptamente, pese a que el pago de intereses de los mismos continúan teniendo peso sobre la expansión de la base monetaria.

“Uno no pasa de populismo a liberalismo en una línea recta, es una cirugía mayor. Si hubiéramos sacado el cepo hubiese sido una calamidad, un desastre. Hoy sería inapropiado. Pasamos de una calamidad a algo inapropiado", ejemplificó el funcionario.

Además, relacionó este último punto con un "nuevo programa" con el FMI, que "implique nuevos fondos". "Esa sería una relación más razonable", aseguró el ministro. Y dijo que el refuerzo de divisas será uno de los elementos principales en la próxima discusión con el organismo multilateral de crédito, aunque los analistas se muestran escépticos, ya que, tal como lo mencionó el economista Federico Glustein, Argentina quedó "muy expuesta por ser la principal deudora e incumplidora de metas". De modo que, el refuerzo de las reservas no podría venir de un nuevo endeudamiento.

BCRA: ¿cuál sería una relación "razonable" entre reservas y pases?

Los analistas hacen hincapié en la calificación de "razonable" que incluyó el ministro en la relación entre las reservas y los pases del BCRA. En este punto, coincidieron en la razonabilidad como algo clave, pero al ser una apreciación tan subjetiva, no se vislumbran certezas del momento en el que se puedan desandar las restricciones cambiarias.

"Caputo dice que en el punto que más lejos se está es en la relación PR/Reservas, que según manifiesta tiene que ser "razonable", algo en lo que todos estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es razonable para el ministro? No lo sabemos. Menos cuando se alcanzaría. O sea, sabemos que se ha avanzado mucho y no hay dudas. Sin embargo, desconocemos cuáles son los hitos concretos que deben alcanzarse para que según el gobierno no haya riesgos excesivos y además el mercado estuvo mostrando límites con la escalada que vimos en la última semana", analizó Reschini.

Por su parte, Kiguel llamó al Gobierno a "tomar riesgos" y desandar las restricciones cambiarias en pos de generar crecimiento. "Antes de fin de año vamos a tener que hacerlo", aseguró categóricamente. Y, en ese sentido, se preguntó: "¿Qué pasa si llega el fin de año y las reservas están levemente positivas? ¿El Gobierno va a sentirse en condiciones óptimas como para levantar el cepo? ¿Y si no se da esa situación óptima, qué se hace?".

Otro punto álgido de la discusión tiene que ver con las reformas estructurales, sobre todo la ley Bases y el paquete fiscal, que dada la existencia del RIGI, que es altamente beneficioso para los inversores extranjeros (no así para los locales), podría ayudar al ingreso de capitales.

"Probablemente, un desenlace exitoso para la atenuada ley Bases pueda ayudar porque podría acelerar entrada de capitales y adelantar el repunte de la actividad", resaltó Reschini. Así y todo, para el analista financiero, "aún no es posible establecer cuándo el gobierno levantará el cepo en estas condiciones".

"Lo que hay que saber, más que nada, es cuáles son los parámetros que el gobierno juzga de razonables para eliminar las restricciones cambiarias, porque si quisiesen podrían hacerlo ya, el tema es lo que pasa después", apuntó.

Para Glustein "la confianza en el Gobierno no es clara si no otorga leyes que hagan cumplir sus promesas de campaña", en este punto, la ley Bases, así como el paquete fiscal no son una condición sine qua non, pero "cumplirían con las expectativas, el mercado le reconoce esa necesidad".

En ese sentido, Kiguel insistió en que si la gente observa que en Argentina aún hay restricciones cambiarias, es díficil que la economía crezca a pesar de que se realicen las famosas reformas estructurales, que comienzan con la ley Bases y el paquete fiscal.