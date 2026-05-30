Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: el curso gratuito que todos los beneficiaros esperaban

Una iniciativa destinada a ayudar a todos los jubilados y pensionados con el uso de sus teléfonos celulares.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba continúa impulsando distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados de la provincia . Además de brindar cobertura previsional, el organismo desarrolla actividades orientadas al bienestar, la integración y el aprendizaje de sus beneficiarios.

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A través de diferentes espacios y programas , los adultos mayores pueden acceder a talleres culturales, capacitaciones, actividades recreativas y propuestas educativas pensadas especialmente para acompañarlos en su vida cotidiana. Estas iniciativas buscan promover la participación activa y facilitar herramientas útiles para el día a día.

En ese contexto, uno de los cursos que más interés despertó recientemente es "Mis Recuerdos Digitales", un seminario práctico pensado para ayudar a los jubilados a organizar el contenido de sus celulares, liberar espacio de almacenamiento y aprender a proteger fotos y archivos importantes mediante herramientas digitales.

Conocé esta nueva iniciativa de La Caja para ayudar a sus jubilados.

El seminario "Mis Recuerdos Digitales" está destinado especialmente a jubilados y pensionados que quieran aprender a administrar mejor el almacenamiento de sus teléfonos celulares y evitar la pérdida de fotos, videos y documentos importantes. La propuesta combina teoría y práctica para que los participantes puedan aplicar los conocimientos directamente desde sus propios dispositivos.

Durante el primer encuentro se enseña cómo borrar archivos innecesarios, fotos duplicadas, memes y videos pesados para liberar espacio en el celular. Además, se explican las diferencias entre almacenamiento interno, tarjeta SD y almacenamiento en la nube, conceptos fundamentales para mejorar el uso cotidiano del dispositivo.

Jubilados La intención de esta iniciativa es evitar que se pierdan recuerdos de los dispositivos por falta de espacio. Imagen: Magnific

En la segunda clase, los participantes aprenden a utilizar herramientas como Google Fotos para guardar imágenes y recuerdos en la nube de manera segura. El objetivo es que los usuarios puedan acceder a sus archivos desde distintos dispositivos y evitar pérdidas accidentales de contenido.

El curso se desarrollará los lunes 1 y 8 de junio, de 13:30 a 15:30 horas, en el Aula 4 de la sede El Illia Córdoba. Desde la organización recomiendan asistir con el celular cargado para poder practicar durante las clases.

Jubilados Conocé cómo inscribirte a este curso en El Illia. Imagen: Magnific

Cómo inscribirse al seminario dictados por El Illia

El Illia es el espacio donde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba desarrolla numerosos talleres, cursos y actividades dirigidas a jubilados y pensionados de la provincia. Allí se organizan propuestas vinculadas a tecnología, bienestar, recreación, cultura y capacitación práctica para adultos mayores.

Quienes quieran participar de “Mis Recuerdos Digitales” o conocer otras actividades pueden inscribirse en los formularios disponibles en la web oficial del Illia (elillia.cba.gov.ar) o a través de las redes sociales.