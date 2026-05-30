Cómo completar aportes y jubilarte por ANSES aunque te falten años

El trámite puede iniciarse a través del organismo con turno y contempla distintos requisitos, según la edad y situación laboral.

ANSES mantiene vigente un sistema para regularizar aportes previsionales y acceder a la jubilación aunque falten años trabajados.

Muchas personas llegan a la edad jubilatoria sin haber alcanzado los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional argentino. La falta de registración laboral, períodos de informalidad o interrupciones en la actividad generan vacíos que complican el acceso a la jubilación. Frente a esos casos, ANSES mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta creada por la Ley 27.705 que permite regularizar períodos faltantes y avanzar con el trámite jubilatorio.

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El sistema funciona mediante la compra de unidades de pago previsional para completar años adeudados. Dependiendo de cada caso, la deuda puede abonarse en cuotas descontadas directamente del haber jubilatorio o mediante pagos electrónicos previos a la jubilación.

La normativa alcanza tanto a personas que ya cumplieron la edad jubilatoria como a trabajadores que todavía se encuentran en actividad pero saben que no llegan a reunir los aportes necesarios. El trámite se realiza a través de ANSES con turno previo y revisión de la historia laboral . El organismo analiza distintos parámetros económicos y patrimoniales antes de aprobar solicitudes.

Quiénes pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional

El sistema previsional contempla dos grandes grupos alcanzados por la ley vigente. Por un lado, las personas que ya tienen edad jubilatoria pero no reúnen los aportes necesarios. Por otro, trabajadores activos que todavía no llegaron a la edad requerida pero saben que no alcanzarán los 30 años de servicios.

En el caso de quienes ya cumplen la edad para jubilarse, ANSES permite incorporar períodos adeudados mediante un plan de cuotas que luego se descuentan directamente del haber previsional. La cantidad de cuotas depende de los años regularizados y del monto actualizado de cada unidad previsional.

El organismo analiza la historia laboral completa antes de validar cada período solicitado. Si detecta inconsistencias o superposición de registros, puede rechazar parte del trámite.

La ley también contempla limitaciones. Por ejemplo, las personas que hayan ingresado a moratorias anteriores y mantengan cuotas impagas desde antes del 31 de diciembre de 2021 podrían quedar excluidas del nuevo plan.

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ANSES: qué períodos se pueden regularizar para la jubilación

La cantidad de años que pueden incorporarse depende de la modalidad utilizada y de la situación de cada persona. Para trabajadores en actividad, la normativa permite regularizar períodos anteriores al 31 de marzo de 2012 inclusive. Esto significa que quienes tengan aportes faltantes previos a esa fecha pueden comprarlos mediante pagos electrónicos. Para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria, el régimen contempla períodos anteriores a diciembre de 2008 inclusive.

Un punto importante es que los períodos adquiridos no deben coincidir con trabajos registrados formalmente. La ley establece que sólo pueden regularizarse meses donde no existieron aportes bajo relación de dependencia, monotributo o trabajo autónomo declarado.

El organismo analiza la historia laboral completa antes de validar cada período solicitado. Si detecta inconsistencias o superposición de registros, puede rechazar parte del trámite.

ANSES

Qué mira ANSES y por qué puede rechazarte

Uno de los aspectos más sensibles del sistema es la evaluación socioeconómica y patrimonial aplicada por ANSES en determinados casos. El organismo revisa ingresos, consumos, patrimonio declarado y bienes registrables para determinar si la persona se encuentra habilitada para acceder al beneficio previsional mediante compra de aportes.

Entre los criterios analizados están los ingresos brutos promedio de los últimos doce meses, movimientos de consumo, tarjetas de crédito y declaraciones patrimoniales. También pueden revisarse inmuebles, vehículos y otros bienes registrados a nombre del solicitante. Si ANSES considera que los indicadores patrimoniales superan determinados límites establecidos por normativa, puede rechazar la adhesión al plan.

Otro motivo frecuente de observaciones aparece cuando existen incompatibilidades previsionales. La ley establece que el beneficio obtenido mediante el Plan de Pago de Deuda Previsional no puede convivir con determinadas prestaciones o planes incompatibles.

Por otro lado, el decreto reglamentario incorporó restricciones vinculadas al acceso al mercado cambiario. Las personas que ingresan al plan previsional quedan impedidas temporalmente de comprar dólares oficiales.

ANSES computadora

Paso a paso: cómo iniciar el trámite de jubilación sin 30 años de aporte

El trámite empieza con la revisión de la historia laboral dentro de Mi ANSES o mediante atención presencial en oficinas del organismo. Se verifica cuántos años registrados posee la persona y cuántos períodos necesita regularizar. Luego, debe solicitarse un turno para iniciar formalmente el procedimiento previsional. ANSES pide DNI y documentación vinculada con la actividad laboral declarada.

En el caso de trabajadores activos, el organismo habilita la generación de Volantes Electrónicos de Pago para cancelar los períodos elegidos. Para personas con edad jubilatoria, ANSES calcula automáticamente las unidades previsionales necesarias y el monto de cuotas que será descontado del futuro haber jubilatorio.

Una vez aprobada la adhesión, el organismo continúa con la evaluación previsional habitual y define si corresponde otorgar la jubilación solicitada.