Hasta cuándo tengo tiempo para hacer la VTV y evitar multas

La Verificación Técnica Vehicular sigue siendo un requisito obligatorio para circular y quienes no tengan la VTV al día pueden recibir multas millonarias.

Las multas por circular sin la VTV superan los $2 millones en la provincia de Buenos Aires.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) tuvo nuevos aumentos en las tarifas y comenzaron a realizarse los controles más estrictos en rutas, accesos y avenidas principales.

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El trámite continúa siendo obligatorio, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para circular legalmente y tiene como objetivo garantizar que los vehículos circulen en condiciones mecánicas adecuadas para reducir riesgos viales y problemas vinculados a la contaminación ambiental.

Uno de los factores que explica el fuerte aumento de las multas y de distintos trámites automotores durante 2026 es la actualización de la Unidad Fija (UF), el sistema que se utiliza para calcular las sanciones de tránsito.

En la provincia de Buenos Aires, las multas se determinan tomando como referencia el precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Actualmente, la Unidad Fija ronda los $2.215.

En cambio, el valor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de $949,99. Este monto está vigente desde el 3 de marzo y se mantendrá hasta el 2 de septiembre de 2026 y se calcula en base al costo de medio litro de nafta premium.

Circular sin la VTV vigente es considerada una infracción grave y puede generar sanciones muy elevadas. En la provincia de Buenos Aires, las multas actualmente rondan entre los $664.500 y los $2.215.000 dependiendo de la gravedad. Además del impacto económico, la falta también puede generar:

retención de documentación

problemas administrativos

inconvenientes para vender el vehículo

dificultades ante controles de tránsito

descuento de puntos en la licencia bajo el sistema de scoring

En CABA, la multa por circular sin la VTV ronda las 400 UF aproximadamente $380.000.

Incluso quienes tengan la verificación aprobada pueden recibir una infracción si no exhiben correctamente la oblea reglamentaria o si no llevan el certificado correspondiente dentro del vehículo. En esos casos, las sanciones pueden acercarse a los $95.000.

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Cuánto sale la VTV en 2026

Durante mayo de 2026 se aplicaron nuevos aumentos tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires y los valores quedaron prácticamente alineados entre ambas jurisdicciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, luego del incremento del 28%, la tarifa para autos particulares quedó en aproximadamente $96.968, mientras que las motos deben pagar cerca de $36.459.

En la provincia de Buenos Aires, los valores son similares aunque levemente más altos:

autos particulares: $97.057

motos: $38.823

vehículos pesados: hasta $174.703

El trámite puede abonarse previamente al momento de sacar el turno y es obligatorio presentar el comprobante de pago el día de la inspección. Igualmente, existen algunos grupos que pueden acceder a descuentos o incluso quedar exentos del pago completo.

Página de la VTV

Cuándo la tengo que hacer

Uno de los cambios más importantes que comenzó a implementarse en 2026 tiene que ver con los plazos de realización de la VTV para vehículos nuevos.

Con el nuevo esquema, los autos 0 km deberán hacer la primera inspección a los cuatro años desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos.

Después de esa primera revisión, el sistema queda dividido de la siguiente manera:

vehículos entre 4 y 8 años: VTV cada dos años

vehículos con más de 8 años o más de 80.000 kilómetros: control anual obligatorio

En la Ciudad de Buenos Aires, además, el trámite se organiza según el último número de la patente. El calendario oficial de 2026 quedó establecido así:

patentes terminadas en 2: hasta febrero terminadas en 3: hasta marzo terminadas en 4: hasta abril terminadas en 5: hasta mayo terminadas en 6: hasta junio terminadas en 7: hasta julio terminadas en 8: hasta agosto terminadas en 9: hasta septiembre terminadas en 0: hasta octubre terminadas en 1: hast

De esta manera, durante junio deberán realizar la VTV los vehículos cuya patente termine en 6.