CNV modifica el sistema de oferta privada de valores negociables y crea el mecanismo de "puerto seguro"

La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió modificar el sistema de Oferta Privada de valores negociables. A través de la Resolución General 1.009, la entidad derogó la actual norma que rige este tipo de operaciones, la Resolución General 955, y llamó a consulta pública para aprobar una nueva reglamentación. La medida busca fijar los requisitos que, en adelante, deberán cumplirse para que estas transacciones no sean consideradas “oferta pública irregular" y determinar que quienes no los cumplan no sean sancionados automáticamente sino que se analice caso por caso.