Clave para las inversiones: indicadores de Wall Street sugieren cambio de perspectiva, ¿momento de las small caps?

Todos los indicadores sugieren que se vislumbra en el horizonte una gran racha de acciones de pequeña capitalización (small caps) . Sucede que las acciones tecnológicas, que son el gran motor del mercado bursátil estadounidense, podrían sufrir mayores caídas, tal como sucedió este jueves en el New York Stock Exchange (NYSE) . Algo que por supuesto tiene su impacto en los cedears.

En Wall Street consideran que los aspectos técnicos son netamente positivos y el rendimiento relativo se ha vuelto a favor de las pequeñas capitalizaciones que cotizan en Russell 2000. No obstante, para el índice líder de la plaza neoyorquina no habrá ningún daño real hasta que haya una ruptura del soporte de ruptura en 5,500. En este punto, parece probable una prueba de la media móvil de 20 días, también en 5,500.

El Nasdaq se había extendido en un 20% desde su media móvil de 200 días. Está muy cerca del 95% de los extremos históricos de precios para el índice y una señal de venta 'fuerte'. Dado eso, la pérdida de ayer no debería ser una sorpresa.

Parece probable una mayor toma de ganancias, pero no me sorprendería ver una ruptura de la antigua 'cuña' y la media móvil de 20 días. Busca soporte en 17,750 y continúa desde allí; es probable que una corrección más profunda llegue hasta la media móvil de 50 días. Suponiendo que mañana no haya un cambio en la acción de ayer, entonces tenemos un desafío exitoso en el gráfico semanal de la 'trampa alcista' en el Russell 2000, y velas de techo en el Nasdaq y el S&P 500.

Podríamos estar viendo un cambio de tendencia más grande, o al menos, una pausa en la tendencia para el Nasdaq y el S&P 500, pero los alcistas tienen algo con lo que trabajar en el Russell 2000.

Cedears, ¿se viene la rotación de carteras?

Ignacio Sniechowski, Head of Equity del Grupo IEB, explica en charla con Ámbito que, el dato que más llamo la atención fue la deflación en Estados Unidos, "que en alguna manera puso a los inversores en alerta ante un potencial enfriamiento de la economía".

Y es que, como bien asegura Sniechowski el escenario base sigue siendo de un soft landing (aterrizaje suave de la economía). "Lo que viene haciendo Jerome Powell es increíble: lograr bajar la inflación manteniendo la economía pujante. Pero claramente para llegar al target de 2% anual, es esperable que la actividad algo va a tener que sufrir", advierte.

Russel 2000.png El Russell 2000, que sigue a las empresas de menor capitalización, experimentó el jueves subas del 3,5%, "su mejor jornada en lo que va del 2024".

Para el estratega, "por primera vez los inversores tomaron nota de que ese momento puede estar llegando. Y un enfriamiento de la economía redundaría en menores ventas, ergo menores ganancias. De allí creo que viene el impacto en el equity estadounidense. Sobre todo teniendo en cuenta a los niveles que se encuentran los índices del mercado que lo hacen muy sensible a cualquier dato", sostiene.

La esperanza de recorte de tasas motivo la rotación en Wall Street

Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum Valores, agrega que lo que suscitó lo que pasó en Wall Street "podría explicarse por el cambio en la expectativa de tasas que disparó el dato". Para el estratega, el buen dato de IPC, que indicó una caída en los precios en términos mensuales del 0,1% dio impulso a la perspectiva de que haya recortes de tasas durante este año.

Tanto es así que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron en un 1% y un 1,95% respectivamente, debido a que el mercado habría rotado sus carteras hacia activos cuya performance no es satisfactoria en un entorno marcado por tasas de interés altas. Con lo cual, el Russell 2000, que sigue a las empresas de menor capitalización, experimentó ayer subas del 3,5%, "su mejor jornada en lo que va del 2024", concluye Repetto.

Cedears: opinan los expertos

Emilse Córdoba, directora de Bell Bursátil, opina en diálogo con este medio que, la rotación de la cartera hacia empresas de baja capitalización, respondiendo a toma de ganancia, tiene el riesgo de volumen. A lo que se refiere es a que: "Salís de activos de gran volumen, con un desarme tranquilo (ventas parciales), pero el riesgo de migrar completamente a empresas de baja capitalización es el volumen operado tanto para el momento de compras como de ventas".

Para la estratega, lo más saludable es rotar hacia otros mercados y sectores, inversiones más defensivas sin salir abandonar la plaza estadounidense. Pues, por un lado, es fundamental, mantener liquidez a la espera de oportunidades (25%), buscar posibilidades en Argentina (bonos a precios atractivos) y poner un ojo en los emergentes como China y Brasil.

Por su parte, Martín D’Odorico, director de Guardian Capital, sostiene que en la actualidad existe una brecha históricamente grande entre las acciones de gran y pequeña capitalización, pues estas últimas quedaron significativamente rezagadas respecto de las de mayor capitalización.

"En lo que va del año, el S&P500, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, lleva una suba del 18% en dólares, mientras que el índice Russel 2000, que representa las pequeñas empresas de EEUU, lleva una suba del 6,58%", sostiene el analista.

Por ello, para los inversores de perfil moderado y agresivo, desde Guardian Capital opinan que deberían tener una sobre ponderación en acciones de pequeña capitalización a través de ETF's. "Ante una posible rotación de carteras en el mercado norteamericano, podemos captar los movimientos desde Argentina operando el cedear del índice Russel. Su ticker es IWM, se trata de un índice que agrupa acciones de 2000 empresas consideradas Small Caps", concluye D’Odorico.

Noticia en desarrollo.-