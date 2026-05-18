Dos aviones militares colisionaron en pleno show aéreo en EEUU: el momento del impacto

Las aeronaves chocaron durante un festival aéreo en Idaho. Los cuatro tripulantes lograron eyectarse antes del impacto.

Dos aviones militares estadounidenses chocaron durante un espectáculo aéreo realizado en el estado de Idaho, en Estados Unidos, y provocaron momentos de extrema tensión entre los espectadores. El accidente ocurrió mientras las aeronaves realizaban maniobras en pleno vuelo, aunque los cuatro tripulantes consiguieron eyectarse antes del impacto y sobrevivieron.

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El choque se produjo en el marco del festival “Gunfighter Skies Air Show” , organizado en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home. El evento reúne cada año exhibiciones aéreas, maniobras militares y saltos en paracaídas, y sus organizadores lo presentan como una celebración de la historia de la aviación.

Según se pudo observar en distintos videos grabados por asistentes, las aeronaves colisionaron mientras realizaban una serie de maniobras aéreas frente al público. Tras el impacto, ambos aviones comenzaron a perder estabilidad y descendieron envueltos en humo.

Las imágenes también mostraron el momento en el que los tripulantes lograron eyectarse y caer en paracaídas antes de que las aeronaves impactaran contra el suelo.

Los pilotos lograron salvarse y comenzó una investigación

Luego del accidente, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los pilotos y asegurar la zona del siniestro. Las autoridades confirmaron que se abrió una investigación para determinar qué ocurrió durante la exhibición.

“Los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles”, indicaron desde la organización y las autoridades presentes en el espectáculo.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos graves, aunque el episodio generó conmoción entre las personas que presenciaban el show aéreo.

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Qué aviones participaron del choque

Distintos reportes preliminares señalaron que las aeronaves involucradas serían modelos EA-18G Growler de la Marina estadounidense, aunque todavía no existe un informe oficial que confirme las causas del accidente ni detalles técnicos sobre la colisión.

Tras el episodio, la base aérea decidió suspender inmediatamente el espectáculo y restringir el acceso al predio mientras continúan las tareas de investigación y seguridad.

El accidente volvió a poner el foco sobre los riesgos de este tipo de exhibiciones militares, donde las maniobras aéreas de alta precisión suelen realizarse a muy corta distancia y ante miles de espectadores.