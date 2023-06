Coinbase desafía a la SEC: asegura que las criptos de su plataforma están afuera del alcance regulatorio. 

Coinbase presentó un documento judicial en el que argumenta que los activos digitales que cotizan en su plataforma no son valores y, por lo tanto, estarían fuera de la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés).

La compañía sostiene que estos activos no son contratos de inversión y no cumplen con los requisitos para ser considerados valores , contradiciendo los argumentos presentados por la SEC en una demanda que sacudió al ecosistema cripto.

Según la defensa presentada por Coinbase ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, un contrato de inversión implica un acuerdo en el que un promotor vende un activo y se compromete a agruparlo con otros activos adquiridos por otros inversores para generar beneficios conjuntos.

Coinbase: la base de la defensa

La empresa alega que las transacciones en su plataforma no cumplen con estas características y no conllevan obligaciones para los compradores, ya que el valor de las transacciones está inherentemente ligado a los activos comprados y no a las empresas que los generaron.

Coinbase también critica el testimonio del presidente de la SEC, Gary Gensler, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EEUU en mayo de 2021, citando discusiones internas del personal de la SEC en 2018 que reconocían las limitaciones regulatorias en el espacio de los activos digitales.

coinbase nasdaq.jpg @coinbase

La criptobolsa basó gran parte de su defensa en el cambio de opinión de Gensler y la SEC entre mediados de 2021 y finales de 2022, además de cuestionar la falta de orientación y un marco regulatorio claro para las criptomonedas por parte del regulador.

La demanda de la SEC inicialmente afectó la cotización de Coinbase, pero en el último mes repuntó cerca del 11%. Mientras algunas firmas de inversión moderaron su optimismo, Cathie Wood de ARK Invest, una de las principales accionistas de la compañía, considera que esta demanda es positiva, ya que eliminará a la competencia de la plataforma.

Recientemente, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, expresó su deseo de convertir la plataforma en una "superaplicación" global, ampliando su alcance más allá de las transacciones de dinero y activos para incluir también interacciones sociales y servir tanto a instituciones como a minoristas.