El Bitcoin cae debajo de u$s26.500 tras las medidas legales de la SEC contra Binance y Coinbase

La razón por la que los inversionistas consideran que se alcanzará el nivel clave es por qué la medida móvil de 200 semanas (MA), un importante nivel de soporte que, en u$s26.400, solo se perdió durante unas pocas horas.

El BTC alarmó a los usuarios cuando cayó más del 4% hasta rozar los u$s25.000, un nivel que no alcanzaba desde marzo. En ese sentido, la cotización que registra ahora el criptoactivo se traduce como un rebote que esperaban los inversores.

Asimismo, el volumen operado y la capitalización en el mercado aumentaron con relación a la víspera en 4,59% y 29,39% respectivamente y de acuerdo a los datos de Coinmarketcap.

¿Por qué la SEC demandó a Binance?

La SEC presentó el lunes una demanda contra Binance y el CEO Changpeng Zhao por presuntas violaciones de las leyes de valores. Además, esta acción legal se produce después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos tomara medidas regulatorias anteriores contra la empresa.

Un día después de que los reguladores demandaron a Binance y a su presidente ejecutivo por presuntamente operar una "red de engaño",la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal una orden de restricción temporal para congelar los activos estadounidenses de la bolsa de criptomonedas Binance.

Demanda de la SEC a Coinbase

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alegó el martes que Coinbase negociaba al menos 13 criptoactivos que son valores y que deberían haberse registrado, incluidos tokens como Solana, Cardano y Polygon. A su vez, afirmó que la criptomoneda estaba operando como un mercado, corredor y cámara de compensación sin tener registro.

Hoy el presidente ejecutivo de Coinbase Brian Armstrong le respondió a la SEC: "No es apropiado que el regulador tome medidas si no tenemos un libro de reglas claro y una orientación clara", y añadió: "Dicen que todo lo que no sea bitcóin es un valor. Bueno, esa no es nuestra interpretación de la ley".