Cómo está compuesto el Fondo de Estabilización del Tesoro de EEUU

El Exchange Stabilization Fund (ESF) del Tesoro de Estados Unidos se volvió muy relevante en las últimas horas cuando Scott Bessent, aseguró que hay sobre la mesa muchas alternativas para brindar un "auxilio" financiero al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, si se repasan cómo está integrado el ESF, cualquier incorporación de activos bajo monedas que no se emitido en duras implicaría un movimiento excepcional respecto a su cartera histórica.

En ese momento, su portafolio está valuado en u$s219.400 millones millones , según datos oficiales. Del total, u$s23.500 millones corresponden a activos intragubernamentales dentro del propio sistema estadounidense. El resto, u$s195.900 millones, está compuesto por activos vinculados al exterior.

Dentro de ese segmento extranjero, unos u$s5.700 millones están en moneda extranjera y activos denominados en moneda extranjera, en su mayoría depósitos o inversiones a corto plazo (hasta 3 meses) en euros y yenes . Por otra parte, u$s173.700 millones corresponden a Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, un activo de reserva internacional que funciona como canasta de monedas globales.

A su vez, unos u$s16.500 millones están invertidos en valores gubernamentales extranjeros a mediano o largo plazo, también denominados exclusivamente en euros y yenes.

Así, puede observarse que el ESF no posee activos denominados en dólares fuera de EE.UU., ni mantiene actualmente exposiciones directas a monedas de economías emergentes, como el peso argentino. Toda su cartera extranjera está concentrada en euros y yenes, lo que marca un perfil muy conservador y enfocado en monedas fuertes.

El anuncio de verde que pintó de verde los activos argentinos

En la previa al viaje de Javier Milei al país del Norte, el funcionario de Donald Trump aseguró que están "dispuestos a hacer lo que sea necesario" para apoyar a la Argentina y eso incluye poner sobre la mesa "todas las opciones de estabilización".

Así las variables que mencionó son: líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

Cabe resaltar que la compra de deuda denominada en dólares del Tesoro argentino se hace a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de EEUU e implicaría que el ESF compra bonos argentinos en dólares, emitidos bajo legislación internacional. Esta opción ya se usó en el pasado para respaldar países como México en 1995 y solo se activa con autorización política de alto nivel.