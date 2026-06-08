Cómo los inversores minoristas pueden comprar acciones en la histórica salida a bolsa de SpaceX

Los inversores minoristas pueden comprar acciones de SpaceX en su próxima oferta pública inicial, reservando hasta el 30% de las acciones. Los detalles en la nota.

La esperada oferta pública inicial de SpaceX , que se prevé alcance una valoración de u$s1,75 billones, desató una exaltación entre los inversores minoristas que claman por una parte del imperio de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk.

Se ha convertido en una de las mayores operaciones impulsadas por el miedo a perderse la oportunidad del año, a pesar de la falta de beneficios de SpaceX, atrayendo tanta demanda de inversores antes de la salida a bolsa que los banqueros ya han recibido el doble de órdenes que acciones disponibles.

La empresa de Elon Musk reservó hasta un 30%, o u$s22.500 millones, en acciones para inversores minoristas, una medida poco común para una oferta pública inicial de gran envergadura que normalmente está dominada por compradores institucionales, según fuentes de la agencia Reuters.

SpaceX, que cotiza bajo el símbolo SPCX, ha seleccionado a un grupo de firmas de corretaje para distribuir acciones en la oferta pública inicial (OPI) a clientes minoristas en Estados Unidos.

Por lo general, los inversores deben tener una cuenta de corretaje elegible, cumplir con los requisitos mínimos de financiación y manifestar su interés antes de que se fije el precio de la OPI. Los requisitos varían según la correduría y no hay garantía de que su orden se ejecute.

Fidelity redujo sus requisitos de elegibilidad, pasando de tener u$s500.000 en una cuenta de Fidelity a u$s2.000, justo a tiempo para la salida a bolsa de SpaceX.

Fidelity Investments: Depósito mínimo de u$s2,000

Robinhood Markets: cuenta con un saldo mínimo de u$s0.

SoFi: Cuenta mínima de u$s0

E*Trade: cuenta mínima de u$s0

Charles Schwab: saldo mínimo de cuenta de u$s100,000

Las casas de bolsa advierten contra la especulación, es decir, la venta de acciones de una oferta pública inicial (OPI) poco después de que comience a cotizar. Los inversores que vendan sus acciones entre dos y cuatro semanas después de la oferta podrían tener restricciones para participar en futuras OPI.

¿Pueden los inversores internacionales comprar acciones de SpaceX?

Si bien la oferta pública inicial de SpaceX se ofrece a inversores en varios países, el acceso varía significativamente según el mercado.

Los inversores internacionales también se enfrentan a requisitos de elegibilidad adicionales, asignaciones de acciones limitadas o restricciones regulatorias en comparación con los inversores estadounidenses, dependiendo de su lugar de residencia. Los inversores cualificados en Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, España y Suecia podrán comprar acciones una vez que el folleto informativo europeo de SpaceX sea aprobado por los reguladores.

Estos son en detalle los países donde SpaceX indicó que los inversores cualificados podrían comprar sus acciones, según los requisitos de elegibilidad de cada país. Todas estas naciones imponen restricciones sobre quién puede comprar acciones y algunas incluso limitan la forma en que pueden invertir en SpaceX.

Argentina

Australia

Brasil

Colombia

Dinamarca

Espacio Económico Europeo

Francia

Alemania

India

Israel

Malasia

México

Los Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Perú

Filipinas

Catar

Arabia Saudita

Singapur

Sudáfrica

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Tailandia

Emiratos Árabes Unidos

Reino Unido

¿Qué sucede si no se le asigna una oferta pública inicial?

Los inversores que no reciban acciones en la OPI aún podrán comprar acciones de SpaceX una vez que comiencen a cotizar en bolsa el viernes. Sin embargo, es posible que las acciones experimenten fuertes fluctuaciones al inicio de la sesión, especialmente si la demanda supera la cantidad de acciones disponibles.

En las OPI populares, las acciones suelen experimentar un "repunte", disparándose por encima de su precio de oferta el primer día, ya que los inversores que no consiguieron todas las acciones que querían asignadas al precio de la OPV persiguen un número limitado de acciones.