SpaceX profundizó su mal momento: cayó más de 5% y la acción ya perforó su precio de salida a bolsa + Agregar ámbito en









Los títulos de la empresa de Elon Musk pasaron del fervor de un debut histórico a una semana en la cuál sus acciones pasaron a valer menos que el precio inicial, y la tendencia se acentúa. Los detalles en la nota.

SpaceX: Acciones cayeron 5% y perforaron precio de salida a bolsa.

Las acciones de SpaceX profundizaron su mal momento y volvieorn a caer este viernes por debajo de su precio de salida a bolsa, algo inédito para la empresa de Elon Musk, poco más de un mes después del que fue el mejor debut bursátil de la historia.

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Los papeles retrocedieron 5,4% hasta los u$s123,99, situándose por debajo del precio de salida a bolsa de u$s135 y lejos del pico histórico de u$s225,64, nivel en el que la capitalización de la compañía había superado brevemente a gigantes de Silicon Valley como Microsoft y Amazon.

Varios inversores advertían que el alza de la acción era vulnerable a un cambio de tendencia, dado que SpaceX registró pérdidas netas de u$s4.900 millones el año pasado y persiste la incertidumbre sobre las perspectivas futuras de la compañía.

Entusiasmo: El mercado enfría el interés por la empresa de Elon Musk tras su debut. Tesla Este nuevo retroceso de 5% en la jornada de viernes consolida en terreno negativo a quienes adquirieron acciones al precio de salida a bolsa, en una señal que podría erosionar la confianza en el valor. Será interesante seguir con atención lo que suceda en las próximas jornadas del mercado, si la acción repunta o, en su defecto, continúa la caída.

¿Se perdió el entusiasmo por SpaceX? La compañía de Elon Musk puede ser ejemplo de que el entusiasmo de Wall Street puede enfriarse con rapidez, incluso en el caso de una empresa del tamaño de SpaceX, que recaudó unos u$s85.700 millones y alcanzó una valoración de unos u$s2,1 billones al final de su primer día de cotización.

Que una acción caiga por debajo de su precio de OPI no es algo excepcional, especialmente en contextos de tensión como el actual, con los principales índices de Wall Street presionados por la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de la Fed y las dudas sobre la sostenibilidad del rally de los valores de inteligencia artificial. Sin embargo, la caída podría dar argumentos a quienes señalaban que la valuación de SpaceX era excesiva para una empresa que no era rentable y cuyas apuestas más ambiciosas aún no habían demostrado su viabilidad. A eso se suma otra crítica recurrente: si SpaceX es una apuesta de largo plazo, sus rendimientos actuales no justifican la valuación con la que debutó.