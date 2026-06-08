La salida a bolsa de SpaceX asignaría hasta 30% de participación a inversores minoristas

Se observa un gran entusiasmo de inversores individuales en Europa por participar de la oferta pública inicial de las acciones de la empresa de Musk. Los riesgos y la revitalización del mercado.

La compañía de Elon Musk se prepara para su Oferta Pública Inicial (OPV), destinada a inversores minoristas europeos, con un tramo individual inusualmente grande de hasta el 30% de la operación.

Los inversores minoristas europeos se encuentran entre los que compiten por hacerse con acciones de SpaceX en su oferta pública inicial, pero algunos observadores advierten que la operación no está exenta de riesgos para aquellos que no cuentan con los recursos que tienen los inversores institucionales.

La empresa del magnate Elon Musk está considerando asignar hasta el 30% de la operación a inversores individuales, un tramo minorista inusualmente grande, con ofertas previstas en el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Suiza.

En Gran Bretaña, ocho plataformas de inversión en línea han empezado a invitar a los clientes británicos a solicitar acciones en la captación de u$s75.000 millones, considerada por algunos como la oferta minorista más importante del país desde la salida a bolsa de la entonces estatal Royal Mail en 2013, y una oportunidad para revitalizar una cultura de inversión poco dinámica.

Ygal El Harrar, director global de mercados de capitales de renta variable y tecnología de BNP Paribas, afirmó que "el interés de los inversores minoristas en este caso es diferente a cualquier otra operación, los inversores quieren formar parte del sueño".

La emisión de OPV europeas se ha desplomado desde 2021 y la proporción de los activos de los hogares invertidos en valores financieros es de tan solo el 17%, según la Unión Europea, una cifra muy inferior al 43% de Estados Unidos.

Expectativas por la salida a bolsa

Elon Musk declaró el jueves que se sentía "bastante optimista" sobre las proyecciones de ingresos de la compañía y que estos se habían vuelto "mucho más predecibles". Las opiniones en foros y plataformas de inversión como Reddit son diversas: algunos se muestran entusiasmados, mientras que otros se muestran reacios a la alta valoración o al liderazgo de Musk.

Hargreaves Lansdown afirmó que 35.000 de sus clientes habían manifestado su interés en recibir alertas sobre OPV desde que se empezó a rumorear la oferta de SpaceX en abril.

La página web de Revolut dedicada a la venta de acciones en Gran Bretaña, cuyo objetivo es captar nuevos clientes, incluye un vídeo a página completa del despegue de un cohete de SpaceX antes de describir los riesgos, entre ellos que los solicitantes podrían no recibir ninguna acción.

Meziane Lasfer, profesor de finanzas en la Bayes Business School de Londres, subrayó que, si bien los inversores institucionales cuentan con bases de datos y analistas financieros que les ayudan a determinar el verdadero valor de una empresa, los inversores minoristas estarían asumiendo un "riesgo muy grande". En ese marco, planteó que “es una empresa que está generando enormes pérdidas y, al precio al que sale al mercado, su relación precio/ventas es 100 veces superior, lo cual es extremadamente alto... Normalmente, una relación de dos a tres veces es muy buena.”

El consejero delegado de JPMorgan, uno de los numerosos bancos que participan en la salida a bolsa, destacó que su objetivo era tratar a los inversores individuales "de la misma manera que se trata a las instituciones".

Participación minorista

Un ejecutivo de una de las plataformas minoristas involucradas dijo que era alentador que los inversores comunes tuvieran acceso anticipado a una OPV en lugar de solo poder comprar acciones en el mercado secundario. La plataforma minorista eToro indicó en un comunicado de prensa que la solicitud mínima en su plataforma era de u$s750, mientras que Hargreaves Lansdown solicita u$s1000.

Según El Harrar, de BNP Paribas, la participación de inversores minoristas en las OPV se ha convertido en una nueva obsesión para las empresas tecnológicas, que han pasado de tener como máximo el 15% de su cartera de pedidos formada por este tipo de inversores, a duplicar esa cifra.

Si bien en el Reino Unido ha habido un impulso regulatorio para facilitar que los inversores minoristas compren acciones en OPV, ha habido una escasez de ofertas entre las que elegir en medio de una desaceleración global en las nuevas cotizaciones.

De las 15 mayores OPV del Reino Unido en 2021, solo una incluyó un tramo para inversores minoristas, según Coombes. Se trató de Deliveroo, que ofreció a los inversores minoristas una participación de 50 millones de libras esterlinas en su OPV de 1.500 millones de libras a través de PrimaryBid. Las acciones se desplomaron hasta un 30% en su primer día de cotización.