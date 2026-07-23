Cathie Wood reveló cuál es su acción favorita en Wall Street y brindó una predicción impactante + Agregar ámbito en









La apuesta de ARK Invest por SpaceX no es nueva. Wood comenzó a invertir en la compañía a fines de 2023 a través de sus fondos de Wall Street.

La apuesta de ARK Invest por SpaceX no es nueva. Wood comenzó a invertir en la compañía a fines de 2023 a través de sus fondos de Wall Street. Forbes

Cathie Wood, la fundadora y directora ejecutiva de ARK Invest, volvió a captar la mirada de Wall Street al revelar cuál es hoy su inversión favorita y al explicar por qué cree que podría convertirse en la compañía más importante de la historia.

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La elegida fue SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk. Aunque las acciones atravesaron una fuerte corrección desde sus máximos recientes, Wood aseguró que mantiene intacta su confianza en el negocio y en su capacidad para abrir mercados completamente nuevos.

Durante una entrevista con Fox Business, la gestora fue consultada sobre cuál era su acción preferida. Su respuesta fue inmediata: "En última instancia, SpaceX", afirmó. Pero fue un paso más allá al explicar el motivo de su entusiasmo.

Por qué Cathie Wood confía en SpaceX Según Wood, el verdadero potencial de la compañía no reside únicamente en Starlink, su negocio de internet satelital, ni en los lanzamientos espaciales. La gran oportunidad estaría en el desarrollo de centros de datos orbitales, una infraestructura que permitiría alimentar el crecimiento de la inteligencia artificial utilizando energía solar en el espacio y reduciendo algunas de las limitaciones que enfrentan los centros de datos terrestres.

La apuesta de ARK Invest por SpaceX no es nueva. Wood comenzó a invertir en la compañía a fines de 2023 a través de sus fondos de Wall Street. "Cuando combinen esa oportunidad con los centros de datos orbitales, creo que veremos algo extraordinario", sostuvo la inversora. Incluso aseguró que ese nuevo negocio "podría superar ampliamente a Starlink" en términos de ingresos futuros.

La apuesta de ARK Invest por SpaceX no es nueva. Wood comenzó a invertir en la compañía a fines de 2023 a través de sus fondos y, pese a la reciente caída de la acción, continuó aumentando su participación. En los últimos días, la firma volvió a comprar millones de dólares en acciones, al aprovechar el retroceso del precio como una oportunidad de largo plazo. Contra el mercado El optimismo de Wood contrasta con la cautela de parte del mercado. Algunos analistas consideran que la valuación de SpaceX sigue siendo exigente y advierten sobre los riesgos asociados al desarrollo de Starship, el enorme cohete reutilizable de la compañía, cuyo éxito es clave para varios de sus proyectos futuros. Además, la proximidad de nuevas acciones disponibles para negociación incrementó la presión vendedora sobre el papel. Sin embargo, Wood considera que esos desafíos son transitorios y que el mercado continúa subestimando el potencial de largo plazo de la empresa. A su juicio, SpaceX no solo lidera la industria espacial, sino que también podría convertirse en una pieza fundamental para la próxima revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial.