SpaceX realizó su primer vuelo de prueba importante con Starship tras salir a la Bolsa + Agregar ámbito en









Se trató del despliegue de 20 satélites Starlink, que se comunicaron con éxito con la red principal. Pocos minutos después, el propulsor aterrizó frente a las costas del Golfo de México.

La nave Starship desplegó 20 satélites Starlink que se comunicaron con éxito con la red principal y descargaron datos. Captura

La compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, logró que su nave Starship desplegara satélites Starlink mejorados y regresara a la Tierra prácticamente sin daños. Este resultado supone un avance para los planes de la compañía, impulsados tras su salida a la bolsa de Wall Street, en los que busca expandirse hasta la inteligencia artificial (IA) y las comunicaciones satelitales.

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La nave, con su propulsor Super Heavy a bordo, despegó de las instalaciones de la compañía en el sur de Texas cerca de las 18 -hora local- del viernes. En la prueba, la empresa cumplió sus objetivos principales, aunque sufrió un pequeño percance.

Pocos minutos después del despegue, mientras la Starship se precipitaba al espacio, el cohete propulsor aterrizó frente a las costas del Golfo de México, pero no encendió todos sus motores como estaba previsto, lo que provocó un amerizaje más rápido de lo esperado.

SpaceX realizó el primer vuelo de prueba importante de Starship tras su salida a bolsa Aun así, supuso una mejora con respecto al último vuelo de la compañía, en el que el cohete propulsor perdió el control y uno de sus motores se apagó prematuramente. Durante su estadía en el espacio, la nave Starship desplegó 20 satélites Starlink que se comunicaron con éxito con la red principal y descargaron datos, indicó Bloomberg.

Posteriormente, el Starship descendió a través de la atmósfera terrestre antes de amerizar en el océano Índico. Inmediatamente después, estalló en llamas. “Este es el amerizaje más suave que hemos tenido con la Starship en el Océano Índico”, dijo el gerente de comunicaciones de SpaceX Dan Huot en una transmisión en vivo.

“Este es el amerizaje más suave que hemos tenido con la Starship en el Océano Índico”, dijo el gerente de comunicaciones Dan Huot. @SpaceX SpaceX está apostando su futuro a este vehículo, tras haber invertido más de u$s15.000 millones en su desarrollo. La caída de las acciones de SpaceX, impulsada en parte por los retrasos en misiones anteriores, demuestra la sensibilidad de ciertos inversores ante los riesgos inherentes a la estrategia de su desarrollo, basada en el principio de “probar, fallar y reparar”.



SpaceX también posee contratos con la NASA por un valor aproximado de u$s4.000 millones para que la nave Starship lleve astronautas a la Luna en 2028. Para ello, la firma tendrá que reabastecer de combustible el vehículo en el espacio, lanzarlo una docena de veces o más seguidas y garantizar que sea seguro para transportar humanos; una lista de tareas exigente para un vehículo que aún no ha completado una misión orbital completa. SpaceX repunta 3,3% tras advertencia de Elon Musk a los inversores por apostar en corto Las acciones de SpaceX suben un 3,3% este martes, hasta los u$s123,10, en una recuperación parcial tras el nuevo mínimo del lunes. El rebote coincidió con una advertencia de Elon Musk a los inversores con posiciones vendidas en la compañía. A través de X, Musk afirmó que "la probabilidad de supervivencia de las empresas que mantienen una posición corta significativa en SpaceX a lo largo del tiempo es muy baja", en línea con su histórica postura contra quienes apuestan por la caída de sus empresas. El comentario llega en un momento complejo, de elevada volatilidad para SpaceX. Desde su salida a bolsa en junio, las acciones han oscilado entre u$s119,68 y u$s225,64, tras debutar a u$s135 por título. Las dudas sobre su valoración han impulsado un aumento de las posiciones a la baja, aunque algunos inversores consideran que la reciente corrección representa una oportunidad de compra.