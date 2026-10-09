Competencia para Elon Musk: la empresa espacial de Jeff Bezos saldrá a cotizar en bolsa, como hizo SpaceX

La señal llegó después de que Blue Origin consiguiera u$s10.000 millones de inversores externos en su primera gran ronda de financiación.

La empresa de Jeff Bozos consiguió u$s10.000 millones de inversores externos en su primera gran ronda de financiación.

La carrera espacial sumará un nuevo capítulo en los próximos años. Jeff Bezos anticipó que Blue Origin podría salir a bolsa , una decisión que permitiría a la compañía captar capital para expandir sus operaciones y competir con mayor fuerza contra SpaceX, la empresa de Elon Musk que domina el mercado de lanzamientos comerciales.

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“Creo que algún día Blue Origin tendrá una oferta pública inicial (IPO). Será dentro de varios años, pero probablemente tenga sentido que la empresa cotice en bolsa en algún momento”, afirmó Bezos durante una entrevista con Fox News. El empresario aclaró que todavía no existe una fecha definida para concretar la operación.

La señal llegó después de que la compañía consiguiera u$s10.000 millones de inversores externos en su primera gran ronda de financiación. Según informó The Wall Street Journal, la operación valuó a Blue Origin en aproximadamente u$s140.000 millones .

Hasta ahora, Bezos había financiado gran parte del desarrollo de la firma con su patrimonio personal. Desde su fundación en 2000, el empresario invirtió alrededor de u$s28.000 millones en el proyecto, una apuesta de largo plazo para desarrollar cohetes reutilizables, ampliar el acceso al espacio y construir infraestructura para futuras misiones lunares.

Una eventual salida a bolsa abriría la puerta a nuevos inversores interesados en la industria aeroespacial, en un momento en que el negocio de los lanzamientos y los servicios satelitales adquiere mayor relevancia económica y estratégica.

La señal llegó después de que la empresa consiguiera u$s10.000 millones de inversores externos en su primera gran ronda de financiación.

SpaceX mantiene una ventaja considerable. La empresa de Musk completó su debut bursátil en junio de 2026, en una operación que marcó un hito para el mercado de capitales. Blue Origin, en cambio, todavía necesita ampliar su capacidad operativa para disputar una mayor porción del negocio.

Uno de los principales proyectos de Bezos es el cohete New Glenn, diseñado con un propulsor reutilizable para reducir los costos de acceso a la órbita terrestre. La compañía acumuló apenas tres lanzamientos orbitales, frente a los cientos realizados por SpaceX.

El programa sufrió un contratiempo en mayo, cuando una explosión durante una prueba estática dañó la plataforma de lanzamiento y retrasó sus planes. Sin embargo, Bezos aseguró que pretende reanudar los vuelos en diciembre de 2026: “En diciembre de este año, vamos a volar ese vehículo nuevamente”.

Más capital para expandir el negocio espacial

El interés de Blue Origin va más allá del transporte de satélites. La empresa obtuvo contratos multimillonarios con la NASA y la Fuerza Espacial de EEUU, incluidos trabajos vinculados al programa lunar Artemis.

Bezos también plantea aumentar drásticamente la frecuencia de los lanzamientos: pasar de operaciones ocasionales a una actividad semanal y, eventualmente, diaria e incluso horaria.

Para alcanzar esa escala, la compañía necesitará inversiones sostenidas en tecnología, infraestructura y capacidad de producción. Una futura IPO podría proporcionar recursos adicionales y diversificar las fuentes de financiación, aunque también implicaría someter sus resultados y planes estratégicos al escrutinio de los mercados.