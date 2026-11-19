Bezos reveló cómo se tomó la decisión y cuál fue su participación en la elección del protagonista de la próxima etapa de la franquicia.

Robert Pattinson fue elegido oficialmente como el nuevo James Bond , el emblemático agente 007 del cine. Un día después del anuncio realizado por Amazon MGM Studios, Jeff Bezos reveló cómo se tomó la decisión y cuál fue su participación en la elección del protagonista de la próxima etapa de la franquicia.

Bezos habló sobre el proceso durante la conferencia Silicon Valley and the World, donde aseguró que se involucró directamente en la selección del actor que reemplazará a Daniel Craig , quien se despidió del personaje en 2021 con Sin tiempo para morir .

El empresario explicó que la candidatura de Pattinson no generó consenso inmediato dentro del estudio. Una de las principales dudas estaba relacionada con la popularidad previa del actor y con la fuerte identificación del público con algunos de sus papeles más reconocidos.

De acuerdo con el relato de Bezos, el proceso incluyó una etapa final con cinco candidatos. Todos participaron en pruebas de cámara tradicionales utilizando vestuario completo, decorados reales y escenas junto a otros intérpretes.

Bezos afirmó que, desde el momento en que Pattinson realizó su prueba, quedó claro para gran parte del equipo que había encontrado al próximo James Bond. “Él es James Bond”, recordó el fundador de Amazon al describir la reacción que generó la actuación del británico durante el casting. Según explicó, el director Denis Villeneuve compartió esa misma impresión, lo que terminó convirtiendo la elección en una decisión prácticamente unánime entre los responsables del proyecto.

La llegada de Pattinson también coincide con un cambio importante en la conducción de la saga. Amazon adquirió MGM Studios en 2022, aunque los históricos productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson mantuvieron inicialmente una influencia decisiva sobre el rumbo creativo de las películas. La situación cambió en febrero de 2025, cuando se alcanzó un acuerdo que permitió a Amazon MGM Studios asumir el control creativo de las futuras producciones de James Bond.