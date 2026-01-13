Kaizen Energy proyecta ampliar a 30 MW el parque solar de Cutral Co + Seguir en









La empresa paraguaya firmó un acta de compromiso con la Municipalidad, bajo la modalidad de iniciativa privada. El proyecto marca el primer paso internacional de la compañía.

La empresa paraguaya Kaizen Energy S.A.E.C.A., especializada en soluciones de energías renovables, avanza en su proceso de expansión internacional con una inversión estratégica en la Argentina. En ese marco, firmó un acta de compromiso con la Municipalidad de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, para impulsar la ampliación del parque solar fotovoltaico local hasta alcanzar una potencia de 30 megavatios (MW).

El acuerdo habilita el desarrollo del proyecto bajo la modalidad de iniciativa privada y constituye una etapa inicial pero clave, ya que permite avanzar en los aspectos administrativos y técnicos necesarios para su ejecución. La ampliación se sumará a la infraestructura energética existente en la ciudad y cuenta con autorizaciones otorgadas por CAMMESA y por el Estado Nacional, lo que refuerza la viabilidad del emprendimiento.

Actualmente, Cutral Co dispone de un parque solar operativo de 3,1 MW, habilitado para comercializar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La ampliación prevista permitirá escalar significativamente el proyecto, fortalecer la infraestructura energética local y generar nuevas oportunidades económicas para la región.

La firma del acta se realizó con la presencia del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el jefe de Gabinete y Gobierno del municipio, Walter Mardones; y Claudio Escobar, CEO de Kaizen Energy. Para la compañía, se trata de un hito relevante, ya que este desarrollo representa su primer proyecto internacional, marcando un punto de inflexión en su crecimiento regional.

Ramón Rioseco Cutral Co Claudio Escobar CEO de Kaizen Energy “La elección de Cutral Co responde a la trayectoria y al buen trabajo que viene realizando el municipio. Treinta megavatios no es poco para Argentina ni para el mundo. Va a dar mucho que hablar y será muy beneficioso para los ciudadanos de Cutral Co”, afirmó Escobar durante la firma del acuerdo.

La decisión de invertir en Neuquén se vincula con el rol estratégico de la provincia dentro del mapa energético argentino, así como con las condiciones técnicas y regulatorias favorables para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Con esta iniciativa, Kaizen Energy busca aportar capital, tecnología y know-how paraguayo en un mercado con alto potencial de crecimiento. De esta manera, la empresa refuerza su posicionamiento como actor regional en el sector energético, contribuyendo a la transición hacia energías limpias y consolidando la presencia de compañías paraguayas en proyectos internacionales de escala relevante.