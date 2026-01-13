Avance asiático: las automotrices chinas multiplican su presencia en el mercado argentino + Seguir en









En solo un año cuadruplicaron los patentamientos y ya suman más de 20 marcas activas. La clave: precios competitivos y beneficios arancelarios para los modelos eléctricos.

BYD, una de las marcas asiáticas más preponderantes en el país

El mapa del mercado automotor argentino cambió de forma silenciosa pero sostenida. En poco más de una década, las marcas chinas pasaron de ser una rareza a consolidarse como un actor en pleno crecimiento. Si a comienzos de la década pasada apenas dos compañías del gigante asiático tenían presencia comercial, hoy ya son 23 las automotrices que ofrecen vehículos en el país, con una estrategia de expansión clara y de largo plazo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los números de 2025 reflejan ese salto. Según datos de ACARA, las marcas de origen chino superaron las 12.000 unidades patentadas, casi cuatro veces más que el volumen registrado en 2024. El crecimiento no solo fue acelerado, sino también sostenido, con varios protagonistas que lograron cambiar de escala en muy poco tiempo.

Qué marcas chinas lideraron los patentamientos en la Argentina BAIC se ubicó al frente del avance, con más de 4.500 unidades en 2025, luego de haber registrado cifras marginales apenas unos años atrás. Haval también mostró una evolución contundente, superando las 2.600 unidades, mientras que JAC y BYD consolidaron su desembarco con incrementos de varios cientos por ciento. En el caso de BYD, su debut comercial en 2025 cerró con más de 670 vehículos patentados.

El fenómeno no se explica solo por una base baja de comparación. Muchas de estas marcas ingresaron al país entre 2018 y 2020 y atravesaron una etapa de posicionamiento gradual. Recién en 2025 alcanzaron un punto de aceleración que marcó un antes y un después en su participación dentro del mercado local.

Autos Eléctricos Las marcas de origen chino superaron las 12.000 unidades patentadas, casi cuatro veces más que el volumen registrado en 2024. Imagen: Freepik Un factor decisivo fue el nuevo esquema de importación para vehículos electrificados. A través del Decreto 49/2025, el Gobierno estableció un régimen con arancel 0% para autos eléctricos e híbridos con valor FOB de hasta u$s16.000, con un cupo anual de 50.000 unidades y vigencia por cinco años. Este marco favoreció especialmente a las automotrices chinas, cuyos productos encajan de manera natural en ese rango de precios.

Si bien la electromovilidad avanza de forma gradual entre los consumidores, la presencia de marcas chinas ya se hace sentir en varias regiones. A nivel nacional representan el 2,2% de las ventas, pero en distritos como Tierra del Fuego, CABA, San Juan, Tucumán y Entre Ríos la penetración es sensiblemente mayor, anticipando un escenario de mayor competencia para los próximos años.