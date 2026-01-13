La inflación de diciembre en EEUU fue del 0,3%, en línea con lo previsto por el mercado + Seguir en









La inflación núcleo, que excluye alimentos y bebidas, sí sorprendió a la baja al registrar un aumento de 0,2%, menor al 0,3% proyectado, lo que llevó la variación interanual a 2,6% (el mercado esperada 2,7%).

Wall Street reaccionó de manera positiva al dato ya que los futuros del S&P 500 y el Nasdaq pasaron a mostrar subas de 0,2%. Gentileza: Notimérica

La inflación de diciembre de Estados Unidos estuvo en línea con lo esperado por el mercado al mostrar una variación de 0,3%. De esta manera, la inflación medida por el IPC tuvo una variación de 2,7% en 2025. Wall Street reaccionó de manera positiva al dato ya que los futuros del S&P 500 y el Nasdaq pasaron a mostrar subas de 0,2% luego de estar en rojo antes de la publicación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los alimentos y bebidas experimentaron un aumento de 0,7% mensual (vs 0,2% en octubre, último dato disponible), mientras que el componente de energía subió 0,3% a pesar de una caída de 0,5% en el precio de la gasolina.

Los servicios crecieron 0,3% mensual, contra el 0,2% en octubre) con el componente de alojamiento mostrando una suba de 0,4%, que dio 0,2% en octubre. El componente de transporte no mostró cambios, luego de una suba de 0,8% en octubre.

La inflación núcleo, que excluye alimentos y bebidas, sí sorprendió a la baja al registrar un aumento de 0,2%, menor al 0,3% proyectado, lo que llevó la variación interanual a 2.6% (el mercado esperada 2,7%).

Cómo fue la reacción de Wall Street "El mercado reaccionó de manera positiva al dato de inflación ya que los futuros del S&P 500 y el Nasdaq pasaron a mostrar subas de 0,2% luego de mostrar caídas acotadas antes de la publicación. Por el lado de las tasas de los bonos del tesoro, se dieron vuelta y están mostrando leves compresiones cercanas a 2pbs para el bono a 2 años (3,52%), mientras que el bono del tesoro a 10 años opera estable en 4.17%. El mercado espera el próximo recorte de la Reserva Federal en la reunión de junio", informaron tras conocer el dato, desde Balanz.