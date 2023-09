Créditos ANSES: todos los detalles de la línea de préstamos destinada a trabajadores

Estos créditos están destinados a las personas que aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos no superen el piso vigente del Impuesto a las Ganancias (que actualmente es de 700.875 pesos).

Estos créditos están destinados a las personas que aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos no superen el piso vigente del Impuesto a las Ganancias (que actualmente es de 700.875 pesos). Como requisitos, los trabajadores que quieran acceder al crédito deberán:

encontrarse en relación de dependencia ,

, no estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias ,

, residir de manera permanente en el país y

poseer una antigüedad no inferior a seis meses continuos bajo el mismo empleador.

No podrán superar la edad de jubilación para la fecha de finalización del pago del crédito,

, No deben ser beneficiarios de una línea de crédito ANSES vigente,

Ni tampoco encuadrarse dentro de la categoría "situación 2" en el registro de deudores del Banco Central (BCRA).

Crédito ANSES: cómo se puede solicitar

Para acceder a los préstamos, se debe contar con tarjeta de crédito y los trabajadores podrán tramitarlos a través la Web de ANSES. De esta manera, los trabajadores interesados podrán solicitarlos desde la página www.anses.gob.ar, o bien, desde la aplicación del organismo.

Una vez que cuenten con el código que se les brindará tras realizar la solicitud, deberán acercarse a una oficina del organismo sin turno para validar el trámite y evitar situaciones de estafa. En ese sentido, se recuerda que ANSES no se comunicará para ofrecer préstamos o pedir datos personales.

El dinero del préstamo se les depositará en la tarjeta de crédito bancaria donde se cobran su sueldo.

Crédito ANSES: las condiciones

Raverta detalló que los préstamos podrán ser a 24, 36 o 48 cuotas, se aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50% (contra 100% de los créditos tradicionales) y solo se destinará a pagar consumos con la tarjeta, ya que no se podrá usar para comprar dólares, ni extraer o hacer plazos fijos.

Por ejemplo, un crédito que haya sacado un trabajador por $400.000 en 48 cuotas, se irá devolviendo a un ritmo de $19.000 mensuales, mientras que en cualquier otro banco el pago promedio es de $50.000.

Según esta estableció el Decreto 463/2023, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, que dispone las condiciones de la línea instrumentada por ANSES se prevé un plazo de gracia de hasta tres meses y una vez que termine ese lapso se podrá devolver en 24, 36 o 48 cuotas.

Todos los meses debitará el saldo correspondiente a las cuotas de las cuentas en las que los trabajadores cobran sus sueldos.

Crédito ANSES: fondos disponibles y destinos posibles

Para la nueva línea de préstamos el Gobierno destinará $450.000 millones, pudiéndose ampliar el monto si el Ejecutivo así lo determina.

Tal como se había dispuesto en la versión inicial de la línea de crédito, el monto máximo a otorgar será de $400.000, aunque, en todos los casos, la relación cuota-ingreso del crédito otorgado no podrá superar el 20% del salario mensual de quien tome el préstamo.

Si bien el decreto no establece un fin determinado para el crédito, el Gobierno busca que se destine al consumo. Así, la sugerencia de la directora de ANSES es que, por ejemplo, se use “para comprar un electrodoméstico, consumir algún bien, una heladera, un lavarropas". Y en consecuencia, como es un dinero orientado al consumo, no se podrá comprar dólares, ni extraer de la tarjeta o hacer plazos fijos.

Crédito ANSES: el objetivo de la medida

Es un crédito que tiene como objetivo acompañar el bolsillo de la familia argentina. El Estado nacional busca acompañarlas con el objetivo de motorizar su consumo y darles la posibilidad de desendeudarse con sus tarjetas de crédito.

Crédito ANSES: los pasos para pedirlo

Contar con la Clave de la Seguridad Social (quienes aún no la tengan podrán crearla en el momento, desde su computadora o celular en el sitio web de ANSES)-

(quienes aún no la tengan podrán crearla en el momento, desde su computadora o celular en el sitio web de ANSES)- Ingresar a la web o aplicación Mi ANSES (web y app) en el horario de lunes a viernes de 10 a 20 con dato de número de CUIL y Clave de la Seguridad Social .

en el horario de lunes a viernes de 10 a 20 con dato de número de . Elegir la opción Créditos trabajadores en relación de dependencia .

. Generar la solicitud en el aplicativo mi ANSES y elegir el monto y la cantidad de cuotas del crédito a solicitar.

y elegir el del crédito a solicitar. A los pocos días se les a enviar un SMS o notificación al teléfono celular para reingresar al aplicativo mi ANSES en el que se les otorgará un código.

para reingresar al aplicativo mi ANSES en el que se les otorgará un código. Acercarse con el código a una de las oficinas de ANSES a completar el trámite sin turno y con DNI de la persona que lo va a tramitar (debe ser antes de que pasen los 10 días de recibido el código).

a completar el trámite sin turno y con DNI de la persona que lo va a tramitar (debe ser antes de que pasen los 10 días de recibido el código). Una vez que la solicitud haya sido aceptada, en los próximos 7 días hábiles, se acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito que elegida.

Créditos ANSES: advertencias para quienes quieran acceder

Es esencial tener en cuenta que el código recibido dejará de estar activo después de los 10 días y deberán volver a iniciar la solicitud a través de mi ANSES.

Asimismo, se recuerda que el organismo no se comunicará para ofrecer préstamos o pedir datos personales.

Y, finalmente, cabe recordar que el decreto aclara que los solicitantes no podrán acceder al mercado de cambios para comprar divisas hasta la cancelación del crédito, lo cual será complementado por normas aclaratorias de otros organismos como el Banco Central.