Criptomonedas: Litecoin completó su tercer halving, ¿cumplió las expectativas?

Es importante destacar que, si bien el halving es un evento esperado y relevante, el comportamiento del precio de Litecoin es influenciado por una variedad de factores, como la adopción, la percepción del mercado y las condiciones económicas globales.

Los inversionistas y entusiastas del ecosistema cripto estarán atentos a las próximas semanas para observar cómo se desarrollan los efectos del tercer halving en el valor de LTC.

Proyección del precio de Litcoin

Minutos después del halving, Litecoin cotizaba en u$s87,13 tras registrar una caída del 1,7% en las últimas horas, según los datos de CoinMarketCap. Muchos analistas esperaban una gran explosión en la cotización previo al evento, sin embargo, su máximo alcanzado fue de u$s116.

La caída de Litecoin después del halving, se debe, según explica a Ámbito Iñaki Apezteguia, comunicador y educador cripto, a que la "ya había acumulado una suba “interesante” en los últimos tiempos.

Y agrega Apezteguia: "El 30 de junio LTC pasó de u$s84 a u$s113 al 3 de julio, es decir, en 2-3 días creció casi un 50%, 45%, y eso se asumió como que ya era toda la suba especulativa previa al halving".

Y como siempre sucede, recuerda el experto cripto, la gente compra el rumor y vende la noticia. El precio de los activos sube mucho antes de que suceda el evento, y cuando sucede, el precio retrocede. Por ejemplo, hoy LTC abrió en u$s93, casi 94. Ahora están en u$s86, "lo que significa que han bajado casi un 10% o un 8%", ejemplifica.

Por último, el experto en criptomonedas agregó que, según su análisis, no considera que se anticipe un movimiento volátil de Laitcoin "por el simple halving".

Litcoin: puede impactar en el comportamiento del Bitcoin

La firma NYDIG explica cómo los inversionistas en Bitcoin podrían basarse en el movimiento de Litecoin para hacer proyecciones.

Cabe resaltar que los halvings de Litecoin mostraron en ciclos previos que subió el precio antes del evento. En cambio, el precio del BTC avanza luego de producirse el evento.

La investigación de NYDIG demostró que el rendimiento entre mínimos y máximos en cada ciclo sucesivo de halving de Litecoin disminuyó con el tiempo.

Esto podría ser un indicativo de lo que puede ocurrir en los ciclos de halvings de Bitcoin, ya que la moneda digital también mostró una tendencia similar en el pasado.

Para la forma la aprobación de un ETF de Bitcoin o un incremento considerable de adopción institucional cambiaría la tendencia histórica y Bitcoin podría subir más de lo que se estima, tras su próximo halving.

En el caso del halving de Litecoin se llevará a cabo dentro de aproximadamente 12 horas. De esta manera, los mineros de esta red dejarán de recibir 12,5 litecoins (LTC) por bloque minado, para empezar a recibir 6,25 LTC hasta el próximo evento que será en el 2027.

Sobre este aspecto, Santiago Amat, youtuber financiero y docente universitario, señala a este medio que, posiblemente se "produzca un muy buen efecto cascada", que puede ser una caída repentina y generalizada en los precios de las criptomonedas después del halving.

Por su parte, Apezteguia considera que hoy "no hay cisnes negros cercanos a Bitcoin, y no parece que "algo pueda inquietarlo", así que "no veo que el halving de Litecoin impacte de alguna manera en Bitcoin".