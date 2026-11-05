El Banco Nación lanza nuevos créditos para compra de autos con tasa del 25%: requisitos y cómo acceder + Agregar ámbito en









La tasa de 25% TNA fija en pesos rige desde este jueves para quienes cobran haberes en el banco, tienen su tarjeta y contratan el seguro con Nación; para el resto es de 46%. Caputo había anticipado el martes una línea para autos con tasa fija de alrededor del 20%.

Banco Nación: Recorta la tasa de préstamos para autos al 25% TNA fija y amplía beneficios.

El Banco Nación redujo al 25% TNA fija y en pesos la tasa de su línea de préstamos “+Autos con BNA”, con un monto máximo de $50 millones y hasta 72 meses de plazo, informó la entidad. La nueva condición rige desde este jueves 5 de noviembre y permite financiar hasta el 100% del valor de venta de autos 0 km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

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La medida se conoce dos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara en la Conferencia Industrial de la UIA que el Banco Nación ofrecería créditos para comprar autos, con plazos de tres a cinco años. El anuncio se dio con el mercado en retroceso: entre enero y agosto se patentaron 385.091 unidades, un 13,3% menos que un año atrás, según ACARA.

La tasa preferencial alcanza a quienes cobran su sueldo o jubilación en el banco, tienen una tarjeta de crédito de la entidad y contratan el seguro del auto a través del BNA. Quienes no cumplan con esos requisitos podrán optar por la tasa de condiciones generales, del 46% TNA fija y en pesos. Como ejemplo, para un préstamo de $15 millones a 36 meses, la primera cuota con la tasa del 25% es de $662.022, IVA incluido, y con la del 46%, de $895.841.

Condiciones: Tasa preferencial para clientes con sueldo, tarjeta de crédito y seguro en la entidad; hasta 100% de financiación. El producto se tramita de forma 100% digital en la concesionaria, con DNI. Una vez otorgado, el cliente contrata el seguro del auto en Nación Seguros, con cobertura mínima de terceros completos y débito automático en su tarjeta de crédito. Al ser un préstamo personal no prendario, no requiere inscribir la prenda, lo que agiliza la operación y evita gastos administrativos. Además, en el marco de un acuerdo con Mastercard, si el seguro se debita de una tarjeta de esa compañía emitida por el Banco Nación, se reintegra el 100% de la primera cuota.

Según el banco, a través de “+Autos con BNA” otorgó en lo que va de 2026 más de 32.000 préstamos por más de $514.000 millones, con un monto promedio cercano a $16 millones por operación, en más de 1.400 concesionarias adheridas de las 24 provincias. Para conocer todas las condiciones, los interesados pueden ingresar a www.bna.com.ar o acercarse a cualquier sucursal.