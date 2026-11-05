Mercado Libre se desploma casi 14% en Wall Street pese a ingresos récord: las causas del derrumbe

La compañía facturó u$s10.750 millones en el tercer trimestre, 45% más que un año atrás, pero sus ganancias quedaron por debajo de las expectativas.

Las acciones de Mercado Libre (MELI) caen casi 14% en Wall Street este jueves, después de que la compañía presentara sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026. Aunque los ingresos superaron las expectativas del mercado y alcanzaron los u$s10.750 millones, los inversores reaccionaron negativamente ante una rentabilidad menor a la prevista y la persistente presión sobre los márgenes operativos.

La empresa fundada por Marcos Galperin registró un crecimiento interanual del 45% en sus ingresos, por encima de los u$s10.660 millones esperados por los analistas. Sin embargo, el beneficio por acción (EPS) fue de u$s8,83, frente a una previsión del mercado en u$s9,30 . Esta diferencia se convirtió en uno de los principales factores detrás de la reacción negativa del mercado, que puso el foco en la capacidad de la compañía para transformar su expansión comercial en mayores ganancias.

En concreto, Mercado Libre obtuvo una ganancia neta de u$s448 millones , mientras que su resultado operativo alcanzó los u$s676 millones, con un margen del 6,3%, levemente inferior al registrado durante el trimestre anterior.

El contraste resulta significativo: mientras los ingresos avanzaron 45% interanual, la utilidad neta aumentó apenas 6,4%, de acuerdo con los cálculos de Couget. A su vez, el resultado antes de impuestos retrocedió 5,5%, lo que muestra que el crecimiento del negocio no se trasladó en la misma proporción a la rentabilidad.

La principal preocupación de los inversores está vinculada con la compresión de los márgenes operativos , en un contexto en el que Mercado Libre continúa destinando recursos a ampliar su infraestructura logística, ofrecer envíos gratuitos y captar nuevos usuarios. Según explicó la compañía en su balance, durante el tercer trimestre la capacidad de almacenamiento y procesamiento de pedidos, conocida como fulfillment, aumentó casi un 20% respecto del trimestre anterior. Un año atrás, esa expansión había sido del 10%.

A ese esfuerzo se sumaron los costos derivados de la ampliación de los envíos gratuitos y un mayor gasto en marketing en Brasil, particularmente para fortalecer los programas de Creadores y Afiliados.

Estas inversiones contribuyeron a impulsar la actividad comercial, pero también elevaron los costos operativos y limitaron la mejora de los resultados. La preocupación se extiende a la evolución futura de los márgenes, dado que la compañía mantiene una estrategia de inversión agresiva para consolidar su posición en el comercio electrónico latinoamericano. El foco, claro está, es el crecimiento.

El desempeño de Mercado Libre en Argentina fue uno de los puntos destacados del balance, aunque también abrió interrogantes sobre el impacto que tendrán las nuevas inversiones en los próximos trimestres. En el país, el volumen bruto de mercancías vendidas (GMV) creció 40% interanual en moneda constante, mientras que la cantidad de artículos comercializados aumentó 19%.

Además, la frecuencia de compra alcanzó un máximo histórico, impulsada por la mayor utilización de la plataforma. Argentina representa aproximadamente el 17% de los ingresos de Mercado Libre, pero aporta el 41% de su contribución directa, lo que refleja la importancia del mercado local para la generación de resultados.

Mercado Pago crece 42%, pero el negocio crediticio también genera dudas

Mientras el comercio electrónico enfrenta mayores presiones sobre sus costos, Mercado Pago continúa consolidándose como uno de los motores de crecimiento del grupo. Durante el tercer trimestre, los ingresos netos del segmento financiero alcanzaron los u$s4.600 millones, lo que representó un incremento interanual del 42%.

El volumen total de pagos procesados llegó a aproximadamente u$s109.000 millones, con una expansión del 53% en dólares, mientras que los usuarios activos mensuales aumentaron 29%, hasta alcanzar los 93 millones. En paralelo, los activos bajo administración crecieron 67% interanual y se ubicaron en u$s25.000 millones. No obstante, uno de los indicadores que concentra la atención de los inversores es la evolución de la cartera crediticia.

Los préstamos otorgados por Mercado Pago alcanzaron los u$s17.900 millones, un 62% más que un año atrás, mientras que la cartera de tarjetas de crédito llegó a u$s8.500 millones, con un crecimiento del 76%. De esta manera, las tarjetas representan aproximadamente el 47% del total de los créditos otorgados por la compañía.

La rápida expansión del financiamiento también obliga a seguir de cerca la calidad de los activos. El índice de morosidad de entre 15 y 90 días se mantuvo en 7%, prácticamente sin cambios respecto del trimestre anterior lo cual coincide con el análisis que difunde el BCRA sobre morosidad. Hay una situación de mejora en la morosidad de corto plazo y por poco monto, como es el caso de Mercado Libre, lo que fortalece la idea de que el pico ya fue superado.

Entre los segmentos que mostraron un desempeño favorable se destacó Mercado Ads, la unidad de publicidad de Mercado Libre. Sus ingresos crecieron 58% interanual en dólares y 51% en moneda constante, impulsados principalmente por el desempeño de Brasil y la expansión de sus soluciones publicitarias.

La compañía viene ampliando este negocio hacia plataformas sociales y servicios de streaming, aprovechando la información comercial de su marketplace para ofrecer herramientas de segmentación y medición a los anunciantes. Entre las iniciativas recientes sobresalen los acuerdos con Netflix y el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Qué espera el mercado para las acciones de Mercado Libre

Pese a la reacción negativa de Wall Street, los resultados del tercer trimestre muestran que Mercado Libre mantiene una elevada capacidad de expansión en sus principales mercados. El negocio de comercio electrónico generó ingresos por u$s6.100 millones, un 47% más interanual, mientras que el volumen bruto de ventas alcanzó aproximadamente u$s23.000 millones. En total, se comercializaron 867 millones de productos, un 36% más que un año atrás, y la plataforma llegó a 94 millones de compradores activos únicos.

Sin embargo, el principal interrogante para los inversores es cuándo esa expansión comenzará a reflejarse en una recuperación sostenida de los márgenes. Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre, defendió la estrategia de inversión y aseguró que el mayor uso de la plataforma permitirá generar eficiencias a medida que el negocio gane escala.

"Nuestras inversiones están funcionando. Los usuarios compran con mayor frecuencia y le confían cada vez más de su dinero a Mercado Pago", sostuvo el ejecutivo. Desde la compañía consideran que el crecimiento de la actividad comercial y financiera fortalecerá su posición competitiva en el largo plazo.