Críticas a Donald Trump en Davos: Christine Lagarde y Jamie Dimon advierten sobre riesgos para la economía global

La presidenta del BCE y el CEO de JP Morgan coincidieron en criticar el enfoque unilateral y arancelario del presidente de Estados Unidos, reclamaron mayor cooperación entre aliados y alertaron sobre los riesgos económicos y financieros de sus propuestas.

Las tensiones entre Estados Unidos y Europa quedaron expuestas en el Foro Económico Mundial de Davos, donde la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, lanzaron críticas directas a la estrategia política y económica del presidente estadounidense, Donald Trump.

En una entrevista con la emisora francesa RTL, Lagarde advirtió que “lo que es bueno para Estados Unidos no es necesariamente bueno para el mundo” y sostuvo que la economía global atraviesa “el amanecer de un nuevo orden mundial” , un proceso que obligará a Europa a repensar profundamente su organización económica y su posicionamiento estratégico.

La titular del BCE cuestionó el enfoque “transaccional” de Trump, al que acusó de elevar deliberadamente el listón de las negociaciones “a niveles a veces completamente irreales”, en referencia a la amenaza de imponer aranceles de hasta el 200% a vinos y champanes franceses. Según Lagarde, este comportamiento resulta “muy extraño para un aliado” y obliga a Europa a definir con claridad qué instrumentos está dispuesta a utilizar, incluido el mecanismo anti-coerción comercial.

En ese sentido, subrayó que la respuesta europea debe basarse en la unidad y la determinación colectiva. “Una vez que Trump redefina su posición —algo que espero que ocurra en su discurso en Davos—, los europeos podrán decidir qué harán juntos”, afirmó, insistiendo en que la cohesión interna será clave frente a la presión de Washington.

Las objeciones a la agenda de Trump no se limitaron al ámbito institucional europeo. Jamie Dimon también se mostró crítico con el enfoque del presidente estadounidense durante su intervención en Davos. El CEO de JP Morgan consideró que Estados Unidos “no puede actuar de esta manera” con Europa y sostuvo que, aunque Washington puede ser un socio para impulsar objetivos comunes, el liderazgo del cambio debe surgir desde la propia Europa.

Dimon defendió la necesidad de una alianza occidental más cohesionada, con una OTAN y una Unión Europea más fuertes, y rechazó de forma explícita el uso de aranceles como herramienta de política económica. “No soy partidario de los aranceles en general”, afirmó, alineándose con las preocupaciones expresadas por Lagarde sobre los efectos colaterales de una escalada comercial.

No obstante, el banquero sí respaldó la postura de Trump en materia migratoria, al señalar que Estados Unidos “tenía razón al reafirmar el control de sus fronteras”, argumentando que la inmigración descontrolada había dañado la cohesión social.

Dimon también cuestionó la propuesta de la administración Trump de imponer un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, una iniciativa que calificó como un “desastre económico”. Según advirtió, si la medida avanza, hasta el 80% de los estadounidenses podría perder el acceso al crédito, con un impacto directo sobre el consumo y sectores clave como el comercio, el turismo y los servicios públicos.

Por último, el CEO de JP Morgan se refirió al avance de la inteligencia artificial, reconociendo que tendrá un efecto disruptivo sobre el empleo. Anticipó que su entidad podría tener menos empleados dentro de cinco años y llamó a prepararse para una transformación tecnológica que, a su juicio, “podría ir demasiado rápido para la sociedad”.