Salarios fuera de convenio: subieron por debajo de la inflación en 2025 y las empresas prevén ajustes del 20% en 2026

La mayoría de las empresas prevé entre dos y tres incrementos para este año y crece el uso de esquemas mixtos que combinan ajustes generales con reconocimiento por desempeño.

De cara a 2026, las empresas anticipan una desaceleración en los incrementos salariales

Los salarios fuera de convenio quedaron por debajo de la inflación en 2025, con un aumento del 30% mientras que la inflación marcó un 31,5% anual en 2025. Así lo comparte un informe privado, al mismo tiempo que señala que en 2026 las empresas proyectan ajustes del orden del 20%, en línea con la expectativa de IPC prevista en el Presupuesto de este año presentado por el Gobierno.

Willis Towers Watson (WTW) presentó la 7° edición de su Encuesta Flash de Salarios y Beneficios, un relevamiento clave sobre la evolución de las compensaciones del personal fuera de convenio en la Argentina.

La encuesta se llevó a cabo entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025 y contó con la participación de 392 empresas de múltiples sectores, entre ellos alta tecnología, entidades financieras, fintech, agro, consumo, energía, petróleo, salud, industria, automotriz, construcción, retail y servicios, entre otros.

Ajustes salariales 2025: aumentos escalonados y promedio del 30% De acuerdo con el relevamiento, los ajustes salariales acumulados en 2025 para el personal fuera de convenio se ubicaron en un rango de entre 26% y 33%, con un promedio y mediana del 30%. La mayoría de las compañías otorgó los incrementos en tres o cuatro tramos a lo largo del año, aunque cerca de un 25% lo hizo en solo dos oportunidades.

“Durante 2025 se consolidó una estrategia de ajustes escalonados, buscando acompañar la evolución de precios y, al mismo tiempo, administrar el impacto en los costos laborales”, explicó Marcela Angeli, Directora de Work & Rewards de WTW.

image Ajustes salariales de acuerdo al sector Presupuesto salarial 2026: moderación y mayor foco en el mérito De cara a 2026, las empresas anticipan una desaceleración en los incrementos salariales, con un ajuste acumulado proyectado del 20%, dentro de un rango que va del 18% al 24%. Este presupuesto fue elaborado bajo el supuesto de que la inflación anual también se ubicará cerca del 20%. En cuanto a la modalidad de otorgamiento, el estudio revela un cambio relevante en las políticas de compensación: 40% de las empresas prevé aplicar ajustes mixtos , combinando un porcentaje general para toda la dotación con incrementos diferenciados según desempeño.

31% planea otorgar un ajuste uniforme para todos los colaboradores, sin distinción por mérito.

El resto combinará esquemas generales y selectivos. Además, el 66% de las compañías planea otorgar entre dos y tres ajustes salariales a lo largo de 2026, lo que confirma la continuidad de esquemas de revisión periódica, aunque con menor frecuencia que en años de alta inflación. “Si bien el reconocimiento por desempeño gana terreno, todavía hay un grupo significativo de empresas que prioriza la homogeneidad salarial como herramienta de previsibilidad”, señaló Angeli. En ese sentido, gran parte de las compañías que aplicarán ajustes por mérito planea hacerlo en el mes de abril. Más allá de los salarios, la encuesta también relevó beneficios monetarios, cobertura médica, seguros personales y políticas especiales para las fiestas de fin de año, confirmando que la compensación total sigue siendo un eje central en la estrategia de atracción y retención de talento. image Habrá un presupuesto destinado a "mérito"

