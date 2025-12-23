De acuerdo con los datos de la Balanza de Pagos que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el tercer trimestre de este año los llamados "dólares del colchón”, que corresponden a fondos que los argentinos sacan del sistema financiero, crecieron en u$s5.899 millones.
Los "dólares del colchón" de los argentinos crecieron en casi u$s6.000 millones durante el tercer trimestre
Se trata de la Posición de Inversión Internacional Neta. Respecto de hace un año, los "dólares del colchón" crecieron en u$s8.232 millones. Los argentinos siguen comprando moneda norteamericana y sacándola del sistema financiero.
El informe del INDEC señala que, dentro de lo que se denomina Posición de Inversión Internacional Neta, que mide la cantidad de dólares que invierten los argentinos, el rubro “monedas y depósitos” sumó entre julio y septiembre un total de u$s251.210 millones. En el segundo trimestre, el stock había sido de u$s245.311 millones.
Si se compara con un año atrás, la cantidad de dólares atesorados por los argentinos -que fueron a parar, en muchos casos, a cajas de seguridad- saltó en u$s8.232 millones. En el tercer trimestre de 2024, el total ascendía a u$s242.978 millones.
Desconfianza persistente en la economía local
A primera vista, todo indica que a los argentinos les cuesta confiar en su propia economía. En lugar de invertir o ahorrar en pesos, siguen prefiriendo el dólar como moneda de resguardo de valor.
En cierto modo, la noticia no es buena para el Gobierno, ya que para lograr que los inversores globales regresen a la Argentina primero debería superar la desconfianza de los propios connacionales.
Mejora en la posición externa por activos privados
Si se toma en cuenta la posición global de inversión internacional, el resultado es acreedor en u$s50.464 millones, lo que surge de activos por u$s483.278 millones frente a pasivos por u$s432.814 millones. Los primeros reflejan la cantidad de dólares que posee la economía del país, mientras que los segundos representan las obligaciones a pagar con el exterior o con no residentes.
Esta posición mejoró respecto del segundo trimestre, cuando el saldo a favor era de u$s38.600 millones. La mayor parte de la mejora se explica por el aumento de los activos de Otros Sectores, que pasaron de u$s407.914 millones en el segundo trimestre a u$s419.549 millones en el tercero.
Al desagregar ese movimiento, se observa que la suba se explica principalmente por el crecimiento de las inversiones de cartera, que avanzaron cerca de u$s7.000 millones, junto con el incremento de los dólares “del colchón”, por unos u$s6.000 millones.
