Los "dólares del colchón" de los argentinos crecieron en casi u$s6.000 millones durante el tercer trimestre

Se trata de la Posición de Inversión Internacional Neta. Respecto de hace un año, los "dólares del colchón" crecieron en u$s8.232 millones. Los argentinos siguen comprando moneda norteamericana y sacándola del sistema financiero.

De acuerdo con los datos de la Balanza de Pagos que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , en el tercer trimestre de este año los llamados "dólares del colchón” , que corresponden a fondos que los argentinos sacan del sistema financiero, crecieron en u$s5.899 millones .

El informe del INDEC señala que, dentro de lo que se denomina Posición de Inversión Internacional Neta , que mide la cantidad de dólares que invierten los argentinos, el rubro “monedas y depósitos” sumó entre julio y septiembre un total de u$s251.210 millones . En el segundo trimestre , el stock había sido de u$s245.311 millones .

Si se compara con un año atrás, la cantidad de dólares atesorados por los argentinos -que fueron a parar, en muchos casos, a cajas de seguridad- saltó en u$s8.232 millones . En el tercer trimestre de 2024 , el total ascendía a u$s242.978 millones .

A primera vista, todo indica que a los argentinos les cuesta confiar en su propia economía . En lugar de invertir o ahorrar en pesos, siguen prefiriendo el dólar como moneda de resguardo de valor .

En cierto modo, la noticia no es buena para el Gobierno , ya que para lograr que los inversores globales regresen a la Argentina primero debería superar la desconfianza de los propios connacionales .

Mejora en la posición externa por activos privados

Si se toma en cuenta la posición global de inversión internacional, el resultado es acreedor en u$s50.464 millones, lo que surge de activos por u$s483.278 millones frente a pasivos por u$s432.814 millones. Los primeros reflejan la cantidad de dólares que posee la economía del país, mientras que los segundos representan las obligaciones a pagar con el exterior o con no residentes.

Esta posición mejoró respecto del segundo trimestre, cuando el saldo a favor era de u$s38.600 millones. La mayor parte de la mejora se explica por el aumento de los activos de Otros Sectores, que pasaron de u$s407.914 millones en el segundo trimestre a u$s419.549 millones en el tercero.

Al desagregar ese movimiento, se observa que la suba se explica principalmente por el crecimiento de las inversiones de cartera, que avanzaron cerca de u$s7.000 millones, junto con el incremento de los dólares “del colchón”, por unos u$s6.000 millones.