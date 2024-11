Daiana Gómez, de Satoshe: "Se necesitarán 132 años para cerrar la brecha tecnológica de género"

Daiana Gómez: La industria cripto combina dos elementos que utilizamos a menudo, pero entendemos poco: tecnología y finanzas. Ambos son ámbitos fuertemente masculinizados, lo que contribuye a la brecha de género. Con cifras actuales, se estima que se necesitarán 132 años para cerrar esta brecha tecnológica de género. En cuanto a la brecha financiera, aunque existen leyes que permiten a las mujeres obtener créditos sin la firma de un hombre, estas herramientas siguen siendo consideradas privilegios.

P.: ¿Qué la motivó a crear Satoshe?

D.G.: Mi motivación principal proviene de mi experiencia en la industria desde 2016, donde a menudo me encontraba sola, incluso siendo la única mujer en un edificio entero. Al principio, lo naturalicé, pero con el tiempo me di cuenta de que la situación de ser "la única chica en la sala" no se replicaba en otros ámbitos de mi vida. Esto me llevó a cuestionar el entorno y el sistema en el que estaba. A medida que me sumergía en el mundo de Bitcoin, me di cuenta de que entender la narrativa de BTC, que está destinada a los excluidos del sistema financiero tradicional, me llevó a reflexionar sobre cómo las mujeres son parte de esa población excluida. Además, mi experiencia con la maternidad me hizo valorar el tiempo y cómo este se relaciona con el dinero que gano y la vida que llevo.

P.: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el ecosistema cripto?

D.G.: Los desafíos son multifacéticos, incluyendo la falta de representación y la existencia de micromachismos que desincentivan la participación femenina. Es fundamental que los hombres en el sector se vuelvan más inclusivos, comenzando por invitar a las mujeres a participar en espacios de networking y eventos como este. Antes de la pandemia, las mujeres representaban entre un 5% y un 10% de los usuarios de cripto en Argentina. Sin embargo, con la pandemia, esta cifra se incrementó al 25%. Aunque las academias de finanzas y tecnología han visto un crecimiento exponencial, aún no superan el 30% o 40% de participación femenina, lo que refleja una brecha persistente.

P.: ¿Cómo se puede empoderar a más mujeres en el sector cripto?

D.G.: Para empoderar a más mujeres, necesitamos un cambio sistémico en la percepción de la tecnología y el dinero. Es esencial que no solo las mujeres, sino también la sociedad en general, reconozcan que la inclusión de mujeres en el sector cripto es crucial. Es fundamental que los hombres en la industria inviten y fomenten la participación de las mujeres en estos espacios. Además, el sector cripto debe entender que abordar la inclusión femenina no es un acto de beneficencia, sino una estrategia de mercado, ya que las mujeres son un tipo de usuario que puede aportar mucho a la industria.

P.: ¿Cuáles son los próximos pasos para Satoshe?

D.G.: Estamos planificando eventos y paneles que fomenten la discusión sobre la inclusión de mujeres en el espacio cripto. Además, buscamos establecer un observatorio de género para reunir datos que faciliten la adopción masiva de mujeres en el sector. Esta información será crucial para entender las dinámicas de género en el cripto y para diseñar estrategias efectivas que promuevan la inclusión.

Satoshe.jpeg Satohe. Daiana Gómez.

Sobre la regulación cripto en Argentina

P.: ¿Cómo analiza la regulación cripto en Argentina?

D.G.: La regulación cripto en Argentina no está acompañando adecuadamente el potencial de la industria. Aunque el país es pionero en el desarrollo de productos y estándares de seguridad, la regulación actual se centra en la tributación y no en la protección del usuario. Esto crea barreras para nuevas empresas y no apoya adecuadamente a las que ya están establecidas. Además, las víctimas de estafas en el mundo cripto a menudo no encuentran un camino claro hacia la justicia, lo que es preocupante.

P.: ¿Cuáles son las tendencias cripto entre las mujeres?

D.G.: Me encantaría poder responder esa pregunta. Sin embargo, es complicado porque no contamos con datos desagregados por género. Esta falta de información específica dificulta el entendimiento de cómo se comportan y qué prefieren las mujeres en este sector. Estimo que el token más comerciado en Argentina es USDT. Esta popularidad puede estar relacionada con el hecho de que muchas mujeres que trabajan en actividades freelance, especialmente en áreas como el marketing, la utilizan. Por eso es importante la investigación y la recopilación de datos, desde la iniciativa "Mujeres en Bitcoin" proponemos la creación de un observatorio que tiene como objetivo analizar y comprender mejor las preferencias y comportamientos de las mujeres en el mundo cripto. La información que se obtenga será clave para desarrollar estrategias que fomenten una mayor participación femenina en el sector.