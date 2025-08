Diálogos de Wall Street: ¿se frenó la economía y a la Bolsa no le importa?

Periodista: ¿Qué hacer con las cifras de empleo , revisadas de forma súbita y drástica hacia abajo? ¿Vender todas las acciones aprovechando sus valores récord? Parecería natural. La Bolsa, sin embargo, se empeña en seguir subiendo. ¿Se frenó la economía y no le importa? ¿No merodea, acaso, un riesgo de recesión? ¿O es una desaceleración que no le cambia los planes?

G.G.: Trump ha sido más tenaz que las objeciones de los mercados (y de los principales socios comerciales de EEUU que han acabado por aceptar los aranceles sin chistar ni tomar represalias). Y lo que antes producía un rechazo violento -que obligó a suspenderlo por tres meses- ahora no provoca sino una tenue irritación. Ya no supera el umbral de tolerancia. Nobleza obliga, Trump se salió con la suya. Es una clase práctica de su libro “The Art of the Deal”.