SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de agosto 2025 - 08:42

El optimismo regresa a los mercados globales: suben las principales bolsas pese al impacto de los aranceles

En Wall Street, los datos de la preapertura adelantan una jornada positiva. Además, el posible encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin suma expectativas.

También se espera un recorte de tasas de la Fed.&nbsp;

También se espera un recorte de tasas de la Fed. 

Depositphotos
Informate más

Una de las explicaciones detrás de la tendencia positiva fueron los anuncios de una reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la guerra en Ucrania durante los próximos días, según adelantó el Kremlin. La otra razón es la creciente expectativa de que la Reserva Federal (Fed) recorte la tasa en su próxima reunión, con más del 91% del mercado inclinándose por esa opción.

Trump
Los aranceles no frenan el rally alcista de Wall Street.

Los aranceles no frenan el rally alcista de Wall Street.

Cómo cotizan las bolsas del mundo

En Asia, los mercados cerraron al alza. La bolsa de Shanghái subió 0,16% y el Hang Sheng de Hong Kong un 0,69%. Por su parte, el Nikkei 225 de Japón aumentó un 0,65%. A nivel europeo, el Euro Stoxx se alza un 1,59%, mientras que el DAX alemán lo supera con un +1,75%. Por su parte, el CAC 40 francés sube 1,28% y el FTSE británico baja un 0,68% ante la inminente reducción de la tasa del Banco de Inglaterra.

En Wall Street, los datos de la preapertura adelantan una jornada en verde. El índice industrial Dow Jones sube 0,6%, el índice tecnológico Nasdaq aumenta un 0,83% y el S&P 500 opera en 0,67%. Además, este jueves se conocerán los balances de Toyota, Deutsche Telekom y Eli Lilly, entre otros.

Noticia en desarrollo-.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias