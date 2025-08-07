El optimismo regresa a los mercados globales: suben las principales bolsas pese al impacto de los aranceles







En Wall Street, los datos de la preapertura adelantan una jornada positiva. Además, el posible encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin suma expectativas.

Los mercados globales suben este jueves, de la mano de las ganancias que mostraron las grandes empresas tecnológicas en Wall Street en la rueda previa. Además de la nueva ronda de balances empresariales que se presentarán esta jornada, el optimismo regresa a las bolsas internacionales gracias a otros dos factores: la expectativa de un cese al fuego en Ucrania y un posible recorte de tasas en Estados Unidos para septiembre.

Los índices bursátiles parecen recuperarse de las últimas medidas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, que este miércoles anunció un arancel adicional del 25% a las importaciones estadounidenses desde India por las compras de petróleo a Rusia y una amenaza de un gravamen del 100% sobre los chips.

Una de las explicaciones detrás de la tendencia positiva fueron los anuncios de una reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la guerra en Ucrania durante los próximos días, según adelantó el Kremlin. La otra razón es la creciente expectativa de que la Reserva Federal (Fed) recorte la tasa en su próxima reunión, con más del 91% del mercado inclinándose por esa opción.

Trump Los aranceles no frenan el rally alcista de Wall Street. Cómo cotizan las bolsas del mundo En Asia, los mercados cerraron al alza. La bolsa de Shanghái subió 0,16% y el Hang Sheng de Hong Kong un 0,69%. Por su parte, el Nikkei 225 de Japón aumentó un 0,65%. A nivel europeo, el Euro Stoxx se alza un 1,59%, mientras que el DAX alemán lo supera con un +1,75%. Por su parte, el CAC 40 francés sube 1,28% y el FTSE británico baja un 0,68% ante la inminente reducción de la tasa del Banco de Inglaterra.

En Wall Street, los datos de la preapertura adelantan una jornada en verde. El índice industrial Dow Jones sube 0,6%, el índice tecnológico Nasdaq aumenta un 0,83% y el S&P 500 opera en 0,67%. Además, este jueves se conocerán los balances de Toyota, Deutsche Telekom y Eli Lilly, entre otros.

