Wall Street en máximos históricos: alertan riesgos por aranceles, inflación y posible corrección de hasta 15%

Los inversores y operadores de Wall Street temen que las acciones puedan caer por factores como la suba de la inflación y la guerra comercial.

Las acciones de Wall Street se negocian en máximos históricos, pero podría existir una corrección de entre el 8% y el 15%. NYSE

Las acciones de Wall Street se están negociando en máximos históricos tras crecer alrededor de un 10% en lo que va del año. No obstante, el mercado financiero todavía contempla una serie de riesgos que podrían impactar durante la segunda mitad de este 2025 que acaba de comenzar.

Wall Street analiza el contexto comercial y su impacto en las acciones En primer lugar, se encuentran los aranceles implementados por el presidente estadounidense Donald Trump. Si bien poco a poco van surgiendo acuerdos comerciales con distintos países, la volatilidad del republicano no termina de convencer a los analistas e inversores, ya que se mantiene presente el temor de que cambien las reglas del juego.

“Los aranceles de Trump siguen cambiando día a día, por sector y por país. El impacto está relacionado al posible aumento de la inflación, producto del posible aumento de precios y qué impacto puede tener esa mayor inflación en las tasas”, comentó Rodrigo Gamarci, socio de FDI Gerenciadora de Patrimonios.

De acuerdo al ejecutivo, un incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) podría afectar las valuaciones de las compañías tecnológicas, que tienen una alta ponderación en los principales índices de Wall Street, como el S&P 500.

Específicamente, se verían golpeadas las grandes corporaciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), ya que están atravesando un proceso de euforia debido a la expectativa de que la nueva tecnología podría seguir creciendo en respuesta a la mejora de la productividad que causa.

mercado eeuu wall street Depositphotos “Muchos analistas están empezando a hablar de una posible burbuja parecida a la de las puntocom, pero el mercado no deja de subir, sobre todo en lo relacionado a la inteligencia artificial”, señaló Gamarci. El ojo está en los aspectos técnicos Por su parte, el consultor financiero Mariano Pantanetti detalló que los grandes bancos de Wall Street, como JP Morgan o Deutsche Bank, están observando de cerca los informes de inflación y del gasto del consumidor, ya que una variable subió y la otra, en consecuencia, cayó, respectivamente. “Eso es un indicador negativo para la economía, ergo, negativo para el mercado”, aseveró el especialista, quien luego mencionó que los operadores también están siguiendo el índice de fuerza relativa (RSI, por su sigla en inglés), una métrica que trata de interpretar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. “El índice de fuerza relativa de 14 sesiones para el S&P 500 de largo plazo está por encima de 70 puntos. Cuando está por encima de 70, generalmente lo que hace es marcar un retroceso, que la mayoría de los bancos lo sitúan entre el 8% y el 15%”, mencionó Pantanetti. “Esto no quiere decir que va a haber una caída de mercado o un cambio de tendencia. La tendencia sigue siendo alcista, pero todos alertan a una posible corrección en los próximos tres meses. Si esto ocurre y la tendencia es alcista, es una oportunidad de compra”, concluyó.