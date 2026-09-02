Dólar: arrancó septiembre por encima de $1.510 y el mercado anticipa presión sobre el tipo de cambio

El mayorista subió a $1.513 en la primera rueda del mes, mientras el BCRA compró apenas u$s15 millones. La menor demanda de pesos, la baja de tasas y la dolarización preelectoral aparecen entre las claves para septiembre.

El dólar mayorista comenzó septiembre nuevamente bajo la atención del mercado . Después de acumular cinco meses consecutivos de subas y cerrar agosto por encima de los $1.500, la divisa avanzó en la primera rueda del mes y se ubica en $1.513 , mientras la city empieza a evaluar cuánto margen tendrá el tipo de cambio para seguir subiendo en las próximas semanas.

El mayorista aumentó 0,3%, equivalente a $4,50 , y recuperó buena parte de la caída de la rueda anterior. Durante la jornada, la demanda por cobertura y pagos al exterior ganó intensidad y llevó la cotización hasta un máximo de $1.514 , para finalmente cerrar un peso por debajo.

El movimiento se produjo después de un agosto en el que el dólar avanzó 1,6%, o $23,50 , hasta terminar en $1.508,50. Pese a la suba, el tipo de cambio continúa lejos del límite superior del esquema de bandas: este martes quedó 24,3% por debajo del techo de $1.881,22 .

La dinámica de las últimas semanas mostró, además, un cambio en la administración cambiaria. Luego de mantener al mayorista durante varias ruedas alrededor de los $1.500, el Gobierno permitió una mayor flexibilidad del tipo de cambio , en paralelo con una distensión de las tasas de interés en pesos. Sin embargo, continuó interviniendo a través de futuros e instrumentos dólar linked.

La primera rueda del mes dejó otra señal relevante: el Banco Central (BCRA) compró apenas u$s15 millones en el mercado oficial, el menor monto para un inicio de mes desde que comenzó el actual programa de acumulación de reservas.

La cifra resultó particularmente baja frente al volumen negociado, que alcanzó los u$s671 millones. De esta manera, el Central absorbió apenas alrededor del 2% de las operaciones de la jornada.

El dato se conoció después de que agosto cerrara con el menor saldo mensual de compras del año. Además, los USD 15 millones quedaron por debajo del promedio diario del mes pasado, que había sido de unos USD 38 millones. Con la operación de este martes, las compras acumuladas por el BCRA durante 2026 alcanzaron los u$s14.110 millones.

Las reservas brutas, sin embargo, tuvieron un movimiento mucho más pronunciado: aumentaron u$s1.948 millones hasta u$s50.205 millones y recuperaron así el nivel de u$s50.000 millones.

El salto no estuvo explicado por las compras realizadas en el mercado ni por un efecto positivo de valuación, sino principalmente por la reversión de movimientos asociados al cierre de agosto. De hecho, la caída del oro jugó en sentido contrario y habría restado alrededor de USD 250 millones al valor de las tenencias del Central.

Dólar: qué espera el mercado para septiembre

La atención ahora se concentra en el comportamiento del dólar durante septiembre, un mes que suele presentar una menor demanda estacional de pesos. A esto se suma la compra de divisas para atesoramiento durante los primeros días del mes y los pagos vinculados a consumos con tarjeta en el exterior.

Al mismo tiempo, la baja de las tasas de interés en pesos introduce otra variable. Desde Criteria señalaron que la mejora de la liquidez comenzó a trasladarse al mercado, con la TAMAR por debajo del 25% nominal anual y una recuperación de las curvas locales.

Una reducción del rendimiento de las colocaciones en moneda local puede contribuir a disminuir el atractivo del carry trade y favorecer una dolarización gradual de las carteras, especialmente a medida que el mercado empieza a incorporar el escenario electoral de 2027.

Federico Glustein espera justamente que durante septiembre comience a profundizarse ese proceso. La mayor cantidad de pesos puede acompañar la baja de tasas, pero también generar una mayor demanda por activos vinculados al dólar.

Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, señaló por su parte que una menor demanda de pesos puede tener como contrapartida una reducción de la oferta de dólares. De todos modos, no observa por ahora elementos que permitan anticipar un salto abrupto y considera que el Gobierno conserva herramientas para suavizar episodios de volatilidad.

Futuros: el mercado espera un dólar por encima de $1.530

Por ahora las expectativas continúan ancladas. Los contratos de dólar futuro reflejan un tipo de cambio mayorista cercano a $1.534,50 para fines de septiembre y de aproximadamente $1.615 para diciembre.

La estrategia oficial seguirá siendo una de las variables centrales. Durante agosto, la intervención no se limitó al mercado de futuros. Fuentes del mercado estimaron que el BCRA habría explicado cerca del 74% del volumen negociado en la Lelink D30S6 durante la rueda del 26 de agosto, en la previa del fixing vinculado al vencimiento del D31G6.

Las ventas del organismo en ese título habrían alcanzado aproximadamente u$s430 millones, sobre una posición inicial cercana a USD 500 millones, lo que habría dejado al Central con unos u$s70 millones remanentes.

En los dólares financieros, en tanto, la primera rueda de septiembre mostró movimientos a la baja: el MEP cerró en $1.532,71, mientras que el contado con liquidación se ubicó en $1.587,70. El blue retrocedió hasta $1.545, reduciendo la brecha con el mayorista a poco más del 2%.

El escenario externo agrega otro factor de riesgo. Criteria advirtió sobre la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y una Reserva Federal más restrictiva frente a la inflación, factores que pueden incrementar la volatilidad en los mercados emergentes.