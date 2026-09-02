Anticipan que en agosto se redujo la mora de las familias

Los números que circulan por la City muestran una leve mejora durante el mes pasado. Sin embargo, el nivel de incumplimiento continúa en máximos de los últimos años.

La morosidad de las familias se disparó en los últimos dos años.

Los primeros datos que manejan en las entidades financieras indican que el mes pasado se redujo el porcentaje de mora en los créditos tomados por las familias , según señalaron fuentes del mercado a Ámbito.

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Más allá de que el Ministerio de Economía señaló que se trata de “un problema entre privados”, autoridades mantuvieron discretos encuentros con bancos y las principales fintech planteando la necesidad de refinanciaciones a tasas adecuadas , según se comenta en la City.

Los bancos oficiales más importantes – Nación, Provincia, Ciudad – están refinanciando no sólo a clientes propios sino también a los morosos de otros bancos y plataformas. Estos bancos “sacrifican tasa, pero, a cambio, amplían la cartera de clientes” , según se comenta en el sistema financiero.

El último dato difundido por el Banco Central muestra que, en julio, los préstamos en situación irregular de los hogares llegaron a 12,94% , por encima de junio (12,77%).

El problema más serio se concentra en las financiaciones de las fintech más chicas y en las ventas a plazo de electrodomésticos (la mora llega hasta 50%).

El universo con deudas en situación irregular (atrasos superiores a 90 días) alcanza a casi 5,9 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 28% del total de sujetos de crédito del país.

El 50% de los morosos debe menos de $626.000. Esta cifra representa más de un tercio de lo que perciben en promedio los trabajadores formales, cuyo sueldo de bolsillo ronda los $1.600.000.

Dentro del partido gobernante, la senadora Patricia Bullrich adoptó una postura de reclamo hacia los bancos y fintech, calificando de "robo" al Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos en un discurso que diera en la cámara alta el pasado jueves.

Aunque ratificó la línea oficial de que el Estado no debe rescatar con fondos públicos a los deudores ni emitir dinero, exigió que las entidades financieras privadas se hagan cargo del sobreendeudamiento.

En la reunión de la “Mesa Política” que tuvo lugar este martes en la Casa Rosada el tema habría sido nuevamente tratado. Según trascendió, Bullrich habría llevado iniciativas orientadas a solucionar este problema.

Ámbito Financiero

Normalización

A partir del proceso de refinanciación que están encarando las entidades, en medios del mercado se estima que “para diciembre se alcanzarán niveles de morosidad más cercanos a la normalidad”.

Cabe recordar que la irregularidad en los hogares comenzó el año pasado en “cifras moderadas” de 2,7% en enero y para junio de 2025, se ubicaba en un 5,2%, es decir menos de la mitad del registro actual.