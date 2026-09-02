Smart volvió a la Argentina con SUV eléctricos premium: precios, versiones y características

La marca redefine su estrategia local con los #1 y #3, más grandes, tecnológicos y con enfoque premium, de la mano de Prestige Auto.

La firma Smart inicia una nueva etapa en el mercado automotor argentino con una propuesta muy distinta a la que la hizo conocida años atrás. Lejos de los citycars compactos, ahora apuesta por SUV eléctricos de mayor tamaño, cinco plazas y perfil premium , alineados con una estrategia global más ambiciosa.

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El regreso se concretó en un evento realizado en Nordelta , donde la marca dejó en claro su reposicionamiento. La comercialización estará a cargo de Prestige Auto , representante local vinculado a Mercedes-Benz , con una red de atención especializada.

“No existe una única solución de movilidad” , afirmó Daniel Herrero , CEO de la compañía, al explicar que la llegada de Smart forma parte de una ampliación del portfolio orientada a nuevas tecnologías y clientes con demandas diferentes.

El line-up está compuesto por los modelos #1 y #3 , desarrollados a partir de la alianza entre Mercedes-Benz y el grupo Geely , con producción en China y diseño a cargo de la marca alemana.

El smart #1 mide 4,27 metros de largo (4,30 en la variante BRABUS), ofrece cinco plazas y un baúl de 323 litros. Las versiones Pure, Pro y Pro+ cuentan con 272 CV y 343 Nm , tracción trasera y aceleración de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos.

Las variantes Pure y Pro incorporan batería de 49 kWh con 310 km de autonomía .

incorporan batería de con . La Pro+ utiliza una batería de 66 kWh y alcanza 420 km.

Por encima se ubica el #1 BRABUS, que suma doble motor, tracción integral y 428 CV, logrando el 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, con una autonomía de 400 km.

El smart #3, en tanto, adopta formato SUV coupé, con 4,40 metros de largo y baúl de 370 litros.

El smart #3, en tanto, adopta formato SUV coupé, con 4,40 metros de largo y baúl de 370 litros.

Las versiones Pro y Pro+ mantienen los 272 CV , con autonomías de 325 km y 435 km , respectivamente.

mantienen los , con autonomías de , respectivamente. El #3 BRABUS eleva la potencia a 428 CV, acelera en 3,7 segundos y declara 415 km de autonomía.

Toda la gama limita su velocidad máxima a 180 km/h.

Tecnología, seguridad y equipamiento

Los nuevos Smart incorporan un enfoque tecnológico marcado. Incluyen pantalla central de 12,8 pulgadas, tablero digital de 9,2”, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, navegador y funciones remotas.

En seguridad, obtuvieron cinco estrellas en Euro NCAP y suman siete airbags, junto a un paquete completo de asistencias: frenado autónomo, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego.

El #1 BRABUS suma doble motor, tracción integral y 428 CV, logrando el 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, con una autonomía de 400 km.

No cuentan con rueda de auxilio, sino con kit de reparación.

Precios en la Argentina

Los valores oficiales informados para el mercado local son:

Smart #1 Pure: u$s49.900

u$s49.900 Smart #1 Pro: u$s54.500

u$s54.500 Smart #1 Pro+: u$s62.500

u$s62.500 Smart #1 BRABUS: u$s73.900

u$s73.900 Smart #3 Pro: u$s56.500

u$s56.500 Smart #3 Pro+: u$s64.500

u$s64.500 Smart #3 BRABUS: u$s75.900

Carga, garantía y servicios

Las versiones con batería de 49 kWh admiten cargas rápidas de hasta 130 kW, mientras que las de 66 kWh llegan a 150 kW, con tiempos estimados de 30 minutos para pasar del 10% al 80%.

Cada unidad incluye cargador domiciliario, equipo portátil y cable Tipo 2 para estaciones públicas. La garantía general es de tres años sin límite de kilometraje, mientras que la batería cuenta con cobertura de ocho años o 160.000 km.

Además, la marca anticipó un programa de recompra con valor garantizado, una herramienta pensada para aportar previsibilidad en un segmento que todavía está en expansión en la Argentina.

Con esta ofensiva, Smart deja atrás su pasado urbano y se posiciona en el universo de los SUV eléctricos premium, con una propuesta que busca competir en diseño, tecnología y experiencia de usuario más que en volumen.