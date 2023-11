Dólar blue en alerta: ¿qué relación hay entre este mercado y el lavado de dinero?

Otra opción es ir a través de vías ilegales para la compra de dólares y hacerlo a través de las operaciones realizadas en las llamadas “cuevas” que en general no configuran el delito de lavado de activos , ya que son fondos ilícitos que están fuera del sistema y así continúan ya que la maniobra no constituye una forma de ingresarlo al sistema formal.

Eso hace que, tal como señala Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, el velo ilegal que cubre esa operatoria hace que muchas veces “se mezclen conceptos”. Explica que lavado de dinero es una acción que intenta blanquear ingresos derivados de actos delictivos en tanto que, “comprar o vender dólares en el mercado marginal, informal, sin registro de operaciones, es todo lo contrario”.

Así, a lo que se refiere es a que, muchas veces, los ahorristas van a esa plaza con dinero lícito, proveniente, por ejemplo, de sus salarios, por lo que se estaría haciendo negro dinero blanco, en realidad. En consecuencia, critica la confusión que suele existir en este sentido.

Delito de lavado de activos: ¿qué es?

Lo que sucede realmente, según el abogado Emilio Cornejo Costas, es que “el delito de lavado está planteado de manera muy amplia en nuestra regulación y, por ende, da para infinidad de interpretaciones”. Detalla que hay que tener en cuenta que el lavado de activos es un delito que siempre se nutre de otro previo (llamado delito precedente), que puede ser el narcotráfico, una estafa, la trata de personas o corrupción.

“Es un delito que genera dinero y cuando es incorporado al sistema financiero se genera uno nuevo, que es el lavado”, dice el abogado. Y explica que la gran discusión doctrinaria es cuáles son los delitos precedentes de lavado de dinero.

El gran tema es que, en algún momento se interpretó que esos delitos eran seis o siete y que estaban detallados en el artículo 6° de la Ley de Lavado de Dinero: la trata el narcotráfico, la prostitución infantil, la evasión tributaria y la corrupción (delitos transnacionales principalmente). Pero Cornejo Costas señala que “la jurisprudencia viene ampliando ese espectro a cualquiera que genere bienes o activos: el delito tributario, el delito cambiario, la estafa, la defraudación a la administración pública, por ejemplo”.

El 34% de los casos de lavado provienen del narcotráfico El lavado de dinero tiene un delito precedente, que puede ser de distinta índole.

Perrotta señala, en igual sentido, que en las cuevas se realizan las siguientes operaciones:

Compra venta de billetes por parte de aquellos que no pueden demostrar el origen de los fondos.

por parte de aquellos que no pueden demostrar el origen de los fondos. Ejecutan operaciones de entrada y salida de moneda extranjera del país. Es decir que aquellos que poseen cuentas no declaradas en el exterior, pueden usar estos vehículos para enviar o repatriar moneda extranjera (este caso tampoco se trata de un delito de lavado de activos, pero si de dinero ilegal que en algún momento podrá necesitar ser lavado).

El gran tema es que “Argentina presenta (como todos los países de la región) una alta informalidad y un uso excesivo de efectivo”, afirma el experto y menciona que la evasión impositiva es delito precedente del lavado de dinero.

Asimismo, el país es terreno de tránsito y consumo de droga. “La marihuana de Paraguay y la cocaína de Bolivia salen casi en su totalidad desde puertos argentinos hacia EEUU y Europa. Se suman otros delitos como secuestros, extorsiones, corrupción y trata de blancas. Seguramente los distintos tenedores de estos fondos ilícitos también desean escapar a la devaluación del peso y pueden utilizar estos vehículos”, explica Perrotta.

Compra de dólar blue: un proceso inverso al lavado

Pero, por otro lado, tal como dice Quintana, las cuevas son utilizadas por gente que tiene fondos lícitos pero que entienden complicada una operación de dólar MEP o CCL. “Esta compra no implica lavado de activos, pero sí ennegrecimiento de fondos, ya que seguramente esos dólares no serán declarados y terminarán en una caja de seguridad o una lata”, resalta.

Salvo excepciones, todas las mencionadas son maniobras y operaciones casi marginales y menores, producto de cepos o controles y que utilizan fondos con origen lícito que se negrean o bien fondos ilícitos producto de distintos delitos como los mencionados.

Así, tal como plantea Cornejo Costas, una asignatura pendiente en Argentina es dilucidar si las operaciones cambiarias pueden ser delitos precedentes de lavado de dinero o no. “Para mí, son solo una actividad ilícita. Cuando una cueva le cambia dólares a una persona que trabaja y que simplemente ahorra, es una infracción cambiaria”, opina.

¿Cómo es la investigación de lavado de dinero?

Aunque señala que el juez investiga el tema con la posibilidad de que una cueva se dedique a mover divisas relacionadas a actividades ilícitas o no (como pasó en el caso del Croata, por ejemplo, que parece estar vinculado a redes de trata y otras actividades ilegales).

En consecuencia, todo ahorrista o inversor que va a una cueva está violando la Ley Penal Cambiaria, eso es un hecho, pero no quiere decir que vaya a caer preso o que sea investigado por lavado de dinero.

Las penalidades por la compraventa de dinero en el mercado ilegal van desde multas por hasta diez veces el monto de la operación en infracción, la primera vez que se cometa, prisión de uno a cuatro años en el caso de primera reincidencia y de uno a ocho años, por la segunda.

La entidad a que inicia el sumario en estas caudas es el BCRA, pero la sentencia luego es dictada por un juez penal económico.

Sin embargo, una fuente experta en derecho penal cambiario señala que "en Argentina nadie va preso por ir a una cueva", es decir que el derecho penal, que debe servir como herramienta de prevención de determinadas conductas antisociales, no se aplica de manera efectiva.

Eso ya está instalado en la sociedad y es una de las razones que hacen que las personas no tengan temor de ir a una cueva a operar, incluso cuando sepan que no es legal, porque muchos no están al tanto de que es un delito penal.