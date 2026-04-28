Sin "presidenciables", el PJ federal se reúne en Parque Norte para avanzar en el armado 2027

Este viernes mil dirigentes se congregarán en Parque Norte. Motorizan el encuentro Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, entre otros, con una impronta que va "de la periferia al centro". No se convocó a quienes expresaron deseos de ser candidatos para "discutir ideas". Se espera presencia de CGT, intendentes y dirigentes que responden a Llaryora.

Los tiempos electorales 2027 se aceleraron por un doble movimiento: el desgaste de la imagen del Gobierno que marcan encuestas de todo calibre y la posibilidad latente de que prospere la reforma política que propone Javier Milei , con la eliminación de las PASO como eje central .

Con ese mar de fondo, unos mil dirigentes del peronismo se reunirán este viernes 1 de mayo en Parque Norte para debatir líneas programáticas. La convocatoria tiene un tinte federal, ya que se plantean los organizadores ir “de la periferia al centro” . Es decir, dar un mayor volumen a lo territorial; a los intendentes y a los PJ de las provincias para salir por arriba del laberinto que plantea la interminable interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof , una pulseada que, en la mirada de los convocantes, “es una pelea del AMBA”.

“La convocatoria es federal y la intención es abrir un debate impostergable en el peronismo: representamos la Argentina productiva, con orden macroeconómico y justicia social o nos quedamos siendo solo un partido del AMBA con derrota segura en el balotaje”, analizan.

El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina, después de los gobiernos que han pensado un país para pocos perjudicando la vida de millones de argentinos. Hoy más que nunca tenemos el deber de aportar en la… pic.twitter.com/FngXVuFrq2

El armado y la iniciativa proviene de un grupo de dirigentes que viene trabajando por fuera de ambos polos de la interna. Los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), el intendente de Pilar Federico Achaval, el titular de la AGN y apoderado del PJ Juan Manuel Olmos, el senador nacional Marcelo Lewandowski (Santa Fe), el intendente de Río Grande Martín Pérez , entre otros.

“Es una construcción desde abajo, con impronta federal y apertura real: un espacio de debate sobre las ideas que puedan ser el punto de partida de una alternativa nacional que recupere la representación de las mayorías”, dijeron los organizadores en la previa.

El dato más llamativo es que se evitó convocar a todos aquellos que “expresaron sus deseos de ser candidatos o ya se inclinaron por alguno”. Así, no habrá figuras del kirchnerismo, ni Axel Kicillof. Tampoco estarán el sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño Gerardo Zamora ni el riojano Ricardo Quintela. “Ya nos comunicamos con ellos para expresarles por qué era preferible que no estén el viernes: queremos discutir ideas y que no se interprete que estamos impulsando a un candidato”, expresaron.

También se mantuvo la restricción para esta primera reunión a quienes integran otras agrupaciones que tienen discusiones cerradas. No serán de la partida La Cámpora, el MDF de Kicillof o el Frente Renovador. “Si se quieren sumar, bienvenidos, pero la lógica de las agrupaciones con discusión hacia adentro no es la idea de esta reunión”.

Otro dato a resaltar es que esperan la presencia de intendentes cordobeses que responden a Martín Llaryora. La lejanía que mantiene el llamado “cordobesismo” con el PJ Nacional es uno de los puntos que buscan resolver con una eventual ampliación. En especial porque los resultados en Córdoba fueron clave para las victorias de Mauricio Macri en 2015 y de Javier Milei en 2023, con resultados contundentes en las segundas vueltas en contra del peronismo. “No estará Martín, pero si intendentes de su espacio”, mencionaron a Ámbito.

Asimismo, se espera representación gremial con dos triunviros de la CGT: Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio)

Necesidad de las PASO

Las actividades en Parque Norte comenzarán a las 9:30 y se extenderán hasta las 14, calculan. Bajo la consigna de “primero las ideas”, habrá un plenario y luego se conformarán comisiones de trabajo para avanzar en proyectos y propuestas.

En principio, parten de premisas moderadas. Sostener el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico, una baja de las retenciones para incrementar las exportaciones o sostener los beneficios del RIGI aunque ampliando a futuro un “compre local”, aparecen entre las propuestas.

La intención es conformar un programa, que podrá o no coincidir con el de otros espacios del PJ. “Hoy parece difícil ponernos de acuerdo en todo, por eso sería importante sostener las PASO, como una herramienta institucional para que podemos dirimir candidatos”, mencionaron. En ese sentido, sostienen que es mejor “hacerlo con las reglas nacionales” que una interna cerrada, donde el control de los padrones y los avales queda sujeto a suspicacias. La simultaneidad de las PASO también es vista por este sector como una instancia virtuosa para que “no se metan desde otros espacios en una interna ajena”.

El grupo, encabezado por Tolosa Paz, Michel, Achaval, Olmos y Félix tiene la intención de abrir la participación incluso a dirigentes que provengan de otros espacios. “Con el peronismo solo no alcanza”, es una de las máximas que resuenan en una fracción del PJ que busca darle lugar a dirigentes del interior.

“El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina, después de los gobiernos que han pensado un país para pocos perjudicando la vida de millones de argentinos”, afirmaron. La caída de la imagen de Milei motorizó el encuentro. “Hay una demanda de la sociedad que necesita ver que el peronismo ofrece la construcción de una alternativa nacional”, mencionaron.