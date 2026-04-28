El rey Carlos III fue recibido en Washington por Donald Trump, en una visita clave para recomponer los lazos diplomáticos

El rey británico busca recomponer la relación con Washington en una gira de cuatro días marcada por diferencias políticas y un fuerte operativo de seguridad.

Carlos III y Camila fueron recibidos por Donald y Melania Trump en la Casa Blanca.

El rey Carlos III realizó este lunes su primera visita de Estado a Estados Unidos desde su ascenso al trono en 2022, en una gira de cuatro días que busca recomponer la relación bilateral con la administración de Donald Trump en un contexto de tensiones políticas entre Washington y el Reino Unido.

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El monarca británico arribó junto a la reina Camila a la Base Conjunta Andrews, donde comenzó una agenda diplomática de alto nivel orientada a reconstruir la histórica “relación especial” entre el Reino Unido y Estados Unidos, afectada en los últimos meses por desacuerdos políticos.

Tras su llegada, los reyes fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump. La jornada inicial incluyó un té en el Jardín Sur y un recorrido por la residencia presidencial, donde el mandatario les mostró la colmena recientemente inaugurada como parte de iniciativas medioambientales dentro del complejo.

La agenda prevé para el martes una reunión formal en el Despacho Oval, seguida de una cena de Estado. Uno de los momentos más relevantes será el discurso de Carlos III ante el Congreso , un hecho histórico que no se repetía desde 1991, cuando la reina Isabel II se dirigió a los legisladores estadounidenses.

La visita de Estado busca recomponer los lazos entre Reino Unido y Estados Unidos.

El miércoles, la delegación británica viajará a Nueva York para visitar el monumento conmemorativo del 11-S, mientras que el cierre de la gira está previsto en Bermudas, en lo que será la primera visita del monarca a un territorio británico de ultramar desde su coronación.

Tensiones políticas entre EEUU y el Reino Unido

La visita se desarrolla en un contexto de fricción entre Washington y Londres. Donald Trump cuestionó al primer ministro británico Keir Starmer por su postura frente a la guerra en Irán y por sus políticas en materia de inmigración y energía.

rey carlos donald trump El viaje busca recuperar la histórica relación entre ambos países.

Además, el mandatario estadounidense mantiene una postura crítica hacia las políticas ambientales globales y decidió retirar nuevamente a su país del Acuerdo de París en enero de 2026, lo que profundizó las diferencias con el gobierno británico.

A pesar de estas tensiones, desde la Casa Blanca consideran que la presencia del monarca podría contribuir a recomponer los vínculos transatlánticos.

Seguridad reforzada y desafíos en la agenda

El despliegue diplomático se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, reforzadas tras el reciente ataque ocurrido durante la Cena de Corresponsales en el que participó Trump.

En paralelo, la visita enfrenta desafíos mediáticos vinculados al resurgimiento del escándalo en torno a Jeffrey Epstein, que amenaza con desviar la atención del objetivo principal de la gira.

En este escenario, la visita de Carlos III combina gestos simbólicos, agenda política y tensiones latentes, en un intento por fortalecer una relación histórica que atraviesa un momento delicado.