Dólar blue: cómo incidirá el resultado de la ley Bases en el precio

La presión sobre el dólar blue

"Todo se combinó para que haya presión sobre todos los dólares financieros, que influyen sobre el blue y se ubican en un nivel más alto, pero está todo muy marcado por la expectativa respecto de la ley", diagnostica Gustavo Quintan, de PR Operadores de Cambio.

El experto en dinámica cambiaria señala que el factor político influye, sin dudas, en la evolución del dólar blue, por lo que "una sanción o tratamiento rápido puede impactar diluyendo expectativas negativas y con caídas de la cotización". Sin embargo, advierte que aún hay que esperar a ver qué pasa y cómo se da el debate y lo que sale, en caso que se apruebe.

Para el economista Jorge Neyro, "la dinámica del dólar blue está estabilizada en los últimos días", pero considera que es probable "que la Ley Bases ayude a dar cierta tranquilidad en los financieros".

Cómo impacta el tratamiento de la ley Bases en el paralelo

Así, Lupieri advierte que "una no aprobación de la ley Bases podría tener mayor impacto alcista de lo que podría contrubuir a la calma su aprobación". Y es que, tal como apunta Horacio Miguel Arana, Senior Research Fellow de la Fundación Internacional Bases, "la ley Bases resulta clave para la credibilidad que quiere y necesita mostrar el Gobierno".

dolar blue finanzas inversiones vivo mercados Depositphotos

Espera, en ese sentido, que la dinámica del dólar blue responda a lo que suceda: con una tendencia a la baja si se aprueba y al alza si no lo hace. No obstante, aclara que "dependerá también de qué quede en el camino en la votación por cada artículo en particular", de si hay muchas modificaciones o no y la tensión cambiaria estará puesta en la votación del paquete fiscal.

Los factores que se combinan con el tratamiento de la ley Bases

Pero Arana aclara que lo que pase con la ley Bases no será el único factor a tener en cuenta respecto de la dinámica del tipo de cambio informal. Explica está el impuesto PAIS y su posible reducción. Anticipa, en este sentido, que, si el Gobierno, "según lo expresado por el ministro Luis Caputo, reduce el tributo a 7,5% y no retoca el oficial, el dólar blue y los financieros mostrarán una mayor estabilidad".

Asimismo, Arana indica que hay más factores de corto plazo que influirán: como puede el pago del medio aguinaldo de junio, pero sostiene que serán presiones circunstanciales.

Junio es un mes que presenta elementos estacionales clave para la dinámica del blue. Sobre todo en la primera quincena, se nota una mayor demanda de pesos por pago de aguinaldos, anticipo de vacaciones de invierno en algunos casos, etcétera. Pero, esa tendencia suele relajarse en la segunda mitad del mes porque esos fondos regresan al mercado del dólar blue de manos de los trabajadores en busca de protegerlos de la inflación y la devaluación.

Así, si bien este año la capacidad de ahorro se ve muy reducida por la fuerte recesión que licúa los salarios, suele haber una tendencia alcista en los últimos 15 días. Pero Quintana advierte que, "en Argentina, es difícil hacer pronósticos, teniendo en cuenta los cambios repentinos y noticias que pueden alterar el panorama". Y en este mes de junio de 2024, los elementos extra que podrían alterar la dinámica del dólar blue son más de lo habitual, con el tratamiento de la ley Bases a la cabeza.

Tal como se dijo, la posibilidad concreta de la sanción de la ley Bases puede generar una expectativa positiva que puede influir en los mercados y acotar posibles subas. Sucede que, de aprobarse ese marco normativo, puede generar más tranquilidad porque refuerza la credibilidad del Gobierno.