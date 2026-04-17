Entre tantos rincones ideales para tirar la caña y conectar con la naturaleza, este es uno de los que más se destaca.

Argentina guarda rincones que son ideales para diversas actividades, por lo que es posible encontrar algo acorde al gusto del turismo en cualquier rincón del país. Entre ellos, para los amantes de la pesca, existen los sitios más populares, que suelen llenarse de curiosos, pero también están las alternativas poco conocidas .

Este paraíso combina tranquilidad con la mejor variedad de fauna marina. Ideal para visitar, ya sea en familia o con amigos y perfecto para quienes quieren tirar la caña y conectar con la naturaleza.

La Isla del Cerrito está en la provincia del Chaco , dentro del departamento Bermejo, en el nordeste argentino. El destino se ubica a unos 50 kilómetros de Resistencia, la capital provincial, que funciona como la referencia más cercana para ubicarla dentro del mapa del territorio.

Este lugar tiene la pesca como principal actividad, pero no es lo único que ofrece.

Su localización exacta está en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. Ese punto la vuelve una isla particular dentro del litoral argentino, ya que se encuentra en una zona donde ambos cursos de agua se encuentran y forman uno de los paisajes más característicos de la región.

La actividad más fuerte en Isla del Cerrito es la pesca deportiva . En la zona se buscan especies como dorado, surubí, pacú, boga, patí, manguruyú y otras variedades del río, por eso también suele aparecer en el calendario de competencias y encuentros de pesca con devolución. Para quienes viajan con ese plan, hay excursiones y guías que trabajan en el área y salidas náuticas en el entorno de la confluencia.

Pero la isla no se limita a eso. Uno de los puntos más atractivos es Punta Norte, un sector desde donde se observa el encuentro del Paraná y el Paraguay, con un paisaje muy buscado por quienes van a caminar, sacar fotos o simplemente pasar un rato frente al agua. También hay playas de arena blanca y sectores costeros para descansar.

A eso se suman propuestas más ligadas al recorrido del pueblo y al contacto con la naturaleza. En la isla se puede caminar por senderos rodeados de vegetación y árboles antiguos, hacer paseos en bicicleta, cabalgatas y avistaje de aves. Además, tiene construcciones históricas de fines del siglo XIX, un museo histórico regional y visitas vinculadas al antiguo Hospital Aberastury, uno de los edificios más conocidos del lugar.

Embed - PESCA DE MONCHOLOS GIGANTES EN LA ISLA DEL CERRITO!!

Cómo ir hasta el Isla Del Cerrito

Desde Resistencia, la forma más directa es salir por la Ruta Nacional 16 en dirección este, hacia la zona de Antequera, y antes de cruzar a Corrientes tomar el desvío a la Ruta Provincial 63. Ese camino lleva hacia la isla y termina siendo el acceso principal.

Después hay que seguir por la RP 63 hasta cruzar el puente San Pedro, que es el único acceso vial a Isla del Cerrito. El recorrido total es de unos 54 kilómetros y combina un tramo asfaltado con otro de ripio.