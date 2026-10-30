El próximo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate tendrá un estreno particular: la Argentum Gambeta Derbi , una edición especial presentada por Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El modelo debutará el domingo 1 de noviembre de 2026 en La Bombonera, en un partido que también tendrá puntos importantes en juego para ambos equipos.

A diferencia del balón habitual del campeonato, esta versión fue diseñada para acompañar partidos seleccionados del fútbol argentino . La propuesta recupera elementos vinculados con la historia de la Selección nacional y los combina con una estética propia, pensada para encuentros de alto perfil. La pelota regular de la línea Argentum Gambeta, presentada en junio, seguirá en circulación durante el resto de las fechas.

El diseño de la Argentum Gambeta Derbi combina referencias al fútbol argentino con detalles que remiten a las conquistas de la Selección. Uno de los elementos más visibles es el número 10 , un dorsal asociado históricamente con figuras emblemáticas del seleccionado nacional, entre ellas Diego Maradona y Lionel Messi.

Adidas presentó una edición especial vinculada con uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino.

La pelota también incorpora gráficos inspirados en la histórica Adidas Tango, el modelo que marcó una época durante el Mundial disputado en Argentina en 1978. A ese guiño se suman los laureles celestes , una referencia a la consagración argentina en México 1986 y a los títulos mundiales que forman parte de la identidad deportiva del país.

Otro detalle aparece en las inscripciones vinculadas con el Himno Nacional Argentino. La frase "los laureles que supimos conseguir" acompaña el diseño y refuerza la relación entre el balón, los símbolos patrios y la trayectoria de la Selección.

El nombre también tiene un sentido específico. La palabra gambeta remite a uno de los recursos técnicos más reconocibles del juego local: el cambio de dirección, el engaño al rival y la capacidad de resolver una jugada con creatividad. Desde el potrero hasta los estadios de Primera División, esa habilidad forma parte del imaginario futbolero argentino.

Cuánto sale la pelota del Boca-River: precio de lanzamiento de la versión profesional

La Argentum Gambeta Derbi Pro cuesta $329.999 en Argentina, según la publicación disponible en el sitio oficial de Adidas. Se trata de la variante profesional, orientada a la competencia y con especificaciones diferentes de las versiones recreativas. Quienes quieran comprarla pueden consultar la disponibilidad en los siguientes canales:

tienda oficial de Adidas en Argentina

de Adidas en Argentina aplicación de Adidas: la marca también ofrece el producto mediante su aplicación oficial

la marca también ofrece el producto mediante su aplicación oficial comercios autorizados: algunos minoristas especializados en indumentaria y equipamiento deportivo pueden comercializar el modelo, según el stock disponible

La ficha del producto informa envío gratuito para compras que superen los $299.900 y devoluciones gratuitas dentro de un plazo de 60 días, sujetas a las condiciones publicadas por la empresa. Como el precio y la disponibilidad pueden modificarse, lo recomendable es revisar la información vigente antes de completar la operación.

También hay que evitar una confusión habitual: la versión Derbi Pro no es igual a la Argentum Gambeta tradicional. Esta última cuenta con otras variantes, entre ellas las líneas Club, League y Competición, con precios inferiores.

La versión profesional regular figura a $299.999, mientras que la edición especial para los clásicos tiene un valor de lanzamiento de $329.999.

Qué tecnología tiene la pelota profesional de Adidas para el Superclásico

Más allá de la estética, la Argentum Gambeta Derbi Pro incorpora características técnicas destinadas a responder a las exigencias del fútbol de alto nivel. Según la ficha oficial de Adidas, el balón tiene una superficie texturada que busca favorecer la estabilidad durante el vuelo y mejorar la precisión.

La construcción también incluye una estructura termosellada, sin costuras tradicionales. Este sistema permite crear una superficie uniforme y contribuye a lograr una trayectoria más predecible. Además, la marca señala que ayuda a reducir la absorción de agua, un aspecto relevante cuando se juega bajo la lluvia o sobre un campo húmedo.

El exterior está fabricado con poliuretano y el modelo cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, que contempla requisitos específicos relacionados con el peso, el tamaño, la retención de la forma y el comportamiento frente a la absorción de agua.